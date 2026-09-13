Victoria Beckham ha appena riportato in vita la sua matita labbra preferita: un beige marrone perfetto per labbra overlined eleganti e dall’effetto naturale.

In un video pubblicato sull’account Instagram di Victoria Beckham Beauty, la stilista ha annunciato che il suo amato Lip Definer nella tonalità 1.5 è ufficialmente tornato. Nel filmato racconta di essere «completamente ossessionata dalla matita labbra» e di usare ogni giorno le nuance 1.5 e 2, definendo la 1.5 «il nude perfetto» per lei.

Dietro questa frase c’è tutto un metodo: una matita studiata per imitare il colore naturale delle labbra, una tecnica di overlining molto precisa e una formula a lunghissima tenuta. Qui trovate perché la 1.5 è diventata oggetto di culto, come capire se è il vostro nude ideale e i passaggi per replicare le labbra nude morbide e piene di Victoria.

Perché Victoria Beckham giura sul Lip Definer 1.5

L’ossessione di Victoria Beckham per le matite nude non è una novità. Oggi però il suo stile è molto più raffinato: bordo quasi invisibile, labbra otticamente più piene, zero effetto “contorno a matita”.

La tonalità 1.5 nasce proprio come richiesta personale di Victoria. Era inizialmente parte di una Private Collection in edizione limitata, lanciata per il suo compleanno, ed è andata rapidamente sold out. Vista la quantità di richieste, il brand l’ha riportata in gamma e, come ha spiegato lei stessa, è tornata a usarla ogni singolo giorno.

Sul sito del marchio la 1.5 è descritta come un beige marrone morbido, pensato per labbra da chiare a medio-chiare e leggermente più caldo e chiaro del numero 2, che corrisponde al colore naturale delle labbra di Victoria. La formula è in legno temperabile, waterproof, anti-sbavatura, vegana e cruelty free, arricchita con peptidi e vitamina E per un effetto trattamento.

Come scegliere il nude perfetto (e capire se 1.5 fa per voi)

I make-up artist concordano sul fatto che la matita nude giusta dovrebbe essere identica al colore naturale delle labbra o al massimo mezzo tono più scura. È il segreto per un contorno definito ma impercettibile, fondamentale se volete “uscire” leggermente dal vostro bordo naturale senza risultare artefatte.

In pratica, a chi può stare bene la Lip Definer 1.5? Se avete pelle chiara o chiara-media e labbra poco pigmentate, il suo beige marrone dolce scalda appena il colore e crea quell’effetto “labbra ma meglio” che Victoria adora. Su una carnagione olivastra mediterranea con labbra già rosate, la 1.5 funziona se cercate un nude leggermente più chiaro del vostro tono naturale, molto sofisticato. Se invece le labbra sono più intense o la pelle è medio-scura, spesso è più armonioso orientarsi sulle tonalità 2, 3 o oltre.

Per orientarvi nella gamma: la 01 è un nude più rosato e chiaro; la 1.5 è un beige caldo intermedio; la 2 è un beige marrone neutro, ideale se le vostre labbra ricordano quelle di Victoria per pigmentazione. Se la 1.5 dovesse essere esaurita, la 2 è la sostituta più logica per un effetto simile, solo un filo più profondo. Al contrario, chi ama un risultato più luminoso e “fresh” può provare la 01 abbinata a un balsamo trasparente.

La tecnica dell’overlining naturale in stile Victoria

Prima di tutto, preparazione. Uno scrub leggero elimina le pellicine, poi un velo di balsamo labbra: aspettate qualche minuto e tamponate l’eccesso con un fazzoletto, così la mina waterproof aderirà meglio. Temperate bene la matita per avere una punta sottile ma non tagliente.

Passate quindi alla definizione vera e propria. Tracciate il contorno seguendo esattamente la vostra linea naturale. Solo dopo, uscite di mezzo millimetro oltre il bordo sul picco dell’arco di cupido e al centro del labbro inferiore. Evitate di allargare anche gli angoli esterni: è lì che l’overlining diventa subito visibile e un po’ datato. Unite le linee con tratti brevi e leggeri, senza premere troppo.

Per un risultato davvero soft, sfumate il bordo verso l’interno del labbro con un pennellino o con il polpastrello, in modo da cancellare ogni “riga” netta. Potete poi riempire leggermente tutta la superficie con la stessa matita: creerà una base nude a lunga tenuta su cui applicare un balsamo o un rossetto cremoso. Victoria ama, per esempio, la combinazione 1.5 più Posh Balm Fleur e un tocco di Posh Lip Spark, per un nude caldo e luminoso.

Due errori da evitare: scegliere una matita troppo più scura del vostro colore naturale e uscire troppo oltre il bordo, soprattutto ai lati. Con una nuance calibrata come la 1.5 e un overlining mirato solo nei punti strategici, l’effetto resta elegante, fotografico e sorprendentemente portabile anche nella vita di tutti i giorni.