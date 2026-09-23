Segno della Bilancia: i must-have perfetti per il suo guardaroba
Segno di aria, settimo dello zodiaco, la Bilancia arriva sul finire di settembre per farci abbracciare la nuova stagione. Dal 23 settembre al 22 ottobre inizia il suo periodo e per celebrarlo nel modo giusto abbiamo raccolto, come da tradizione, i must-have del momento che fanno al caso suo.
Pacificatori per natura e amanti del bello, gli appartenenti a questo segno si riconoscono per i modi gentili e garbati, per la loro abilità nelle relazioni sociali e il carisma. Sono doti con cui si sposa bene un guardaroba raffinato, in cui il dettaglio vuole la sua parte, come in un abito formale ma con un tocco originale e non scontato.
La tendenza a non prendere delle decisioni si riflette nelle sovrapposizioni, come quelle di un capo unico che ha sia maniche lunghe che corte. Non mancano accessori sofisticati ma non chiassosi: un paio di orecchini che donano un tocco di luce, una borsa dalle linee minimali ma che sa distinguersi.
Tra sneakers rivisitate, ricami e un tocco di trasparenza, scoprite quali sono i must-have perfetti per il segno della Bilancia.
Abito midi con dettaglio drappeggiato, VICTORIA BECKHAM.
Credits: Farfetch.com
Soprabito monopetto in tulle, PRADA.
Credits: Prada.com
Camicia in denim con fiocco, MARIA DE LA ORDEN.
Credits: Mariadelaorden.com
Gonna midi ricamata, EMÉ.
Credits: Atelier-eme.com
Stivaletti a calzino in pelle, ARKET.
Credits: Arket.com
Doppia maglia in cotone e cashmere misto seta, GUEST IN RESIDENCE.
Credits: Net-a-Porter.com
Borsa shopping Mini Belle Vivier in suede, ROGER VIVIER.
Credits: Rogervivier.com
Orecchini Julie placcati oro, LIÉ STUDIO.
Credits: Net-a-Porter.com
Sneakers Nama in pelle platform, CHLOÉ.
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