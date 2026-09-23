Dal 23 settembre si entra ufficialmente nel periodo della bilancia, e questi sono i capi e gli accessori perfetti per le nate nel segno





Segno di aria, settimo dello zodiaco, la Bilancia arriva sul finire di settembre per farci abbracciare la nuova stagione. Dal 23 settembre al 22 ottobre inizia il suo periodo e per celebrarlo nel modo giusto abbiamo raccolto, come da tradizione, i must-have del momento che fanno al caso suo.

Pacificatori per natura e amanti del bello, gli appartenenti a questo segno si riconoscono per i modi gentili e garbati, per la loro abilità nelle relazioni sociali e il carisma. Sono doti con cui si sposa bene un guardaroba raffinato, in cui il dettaglio vuole la sua parte, come in un abito formale ma con un tocco originale e non scontato.

La tendenza a non prendere delle decisioni si riflette nelle sovrapposizioni, come quelle di un capo unico che ha sia maniche lunghe che corte. Non mancano accessori sofisticati ma non chiassosi: un paio di orecchini che donano un tocco di luce, una borsa dalle linee minimali ma che sa distinguersi.

Tra sneakers rivisitate, ricami e un tocco di trasparenza, scoprite quali sono i must-have perfetti per il segno della Bilancia.



Abito midi con dettaglio drappeggiato, VICTORIA BECKHAM.

Credits: Farfetch.com

Soprabito monopetto in tulle, PRADA.

Credits: Prada.com



Camicia in denim con fiocco, MARIA DE LA ORDEN.

Credits: Mariadelaorden.com



Gonna midi ricamata, EMÉ.

Credits: Atelier-eme.com



Stivaletti a calzino in pelle, ARKET.

Credits: Arket.com



Doppia maglia in cotone e cashmere misto seta, GUEST IN RESIDENCE.

Credits: Net-a-Porter.com



Borsa shopping Mini Belle Vivier in suede, ROGER VIVIER.

Credits: Rogervivier.com

Orecchini Julie placcati oro, LIÉ STUDIO.

Credits: Net-a-Porter.com





Sneakers Nama in pelle platform, CHLOÉ.

Credits: Mytheresa.com