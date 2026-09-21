Avete occhi nocciola e la vostra palette sembra non valorizzarli davvero? Ecco i 7 colori di ombretto che li fanno cambiare tono, brillare e sembrare immediatamente più intensi.

Secondo diverse guide di make-up internazionali aggiornate al 2026, gli occhi nocciola sono tra i più versatili: nell’iride convivono verde, marrone e riflessi dorati che cambiano con luce, vestiti e trucco. Un sogno, se si scelgono i colori giusti.

Non è un caso che nei trend social di trucco mirato al colore degli occhi, spesso chiamato anche "eyemaxxing", il nocciola sia considerato una specie di superpotere naturale. L’idea è semplice: usare l’ombretto come lente d’ingrandimento dei riflessi che avete già, non per coprirli.

Che cosa sono davvero gli occhi nocciola

Gli occhi nocciola (hazel eyes) non sono né verdi né marroni: sono un mix di entrambe le cose, con una quota più o meno evidente di ambra dorata. L’iride può cambiare percezione a seconda di ciò che li circonda.

In pratica esistono tre grandi famiglie. Il nocciola più verde, con anello marrone solo intorno alla pupilla. Il nocciola più miele/dorato, in cui spiccano riflessi caldi e ambrati. E il nocciola quasi marrone caldo, che diventa più verde solo con certi colori.

La scelta dell’ombretto sfrutta la logica della ruota dei colori: toni complementari al verde e al dorato, oppure sfumature vicine ma leggermente più intense, fanno sembrare l’occhio più chiaro, profondo o luminoso. È la stessa logica spiegata dalle principali guide professionali sui colori di ombretto per occhi nocciola.

I 7 migliori colori di ombretto per occhi nocciola

1. Viola prugna e melanzana

Il colore jolly. I viola con una base rossa o prugna creano contrasto con il verde e, allo stesso tempo, scaldano l’oro dell’iride. Perfetti se volete far sembrare l’occhio più chiaro. Giorno: matita prugna sfumata all’attaccatura delle ciglia. Sera: smokey melanzana matte e un tocco di shimmer chiaro al centro.

2. Verde oliva e smeraldo

I verdi caldi, soprattutto verde oliva, richiamano le pagliuzze verdi e donano un alone dorato al resto dell’iride. Stanno benissimo sui nocciola più miele, che così virano verso il verde. Con pelli chiare usate verdi più soft e leggermente satinati, su pelli medie o scure via libera allo smeraldo intenso.

3. Bronzo, rame e oro caldo

Queste tonalità metallizzate sono come un filtro “miele” sugli occhi. Esaltano la parte ambra e si appoggiano bene sia ai nocciola dorati sia a quelli quasi marroni. Perfette per un trucco sera in un solo gesto: bronzo su tutta la palpebra mobile, piega leggermente scurita con un marrone caldo e mascara nero.

4. Marroni freddi e taupe

I marroni neutri, tendenti al grigio, e il famosissimo taupe sono i neutri intelligenti. Non cambiano radicalmente la percezione del colore dell’occhio, ma lo definiscono e lo fanno sembrare più sofisticato. Ideali per l’ufficio: taupe matte nella piega, beige freddo sulla palpebra, una riga sottile di eyeliner marrone.

5. Rosa malva e rosa bruciato

Il malva è il cugino soft del viola, perfetto se volete colore ma senza effetto discoteca. Sui nocciola più verdi li rende romantici, su quelli dorati tira fuori una luce calda e delicata. Funziona benissimo in versione ombretto satinato su tutta la palpebra, con un tocco di champagne nell’angolo interno.

6. Bordeaux e burgundy

Più intensi della prugna, i bordeaux e i burgundy creano profondità immediata. Mettono in risalto sia l’anello verde sia quello dorato, per questo sono amatissimi nelle proposte dei brand dedicati agli occhi nocciola. Usateli soprattutto la sera, tenendo il colore concentrato vicino alle ciglia e sfumando verso un marrone più neutro.

7. Blu navy e blu freddi

Il blu scuro, soprattutto blu navy, è il grande insospettabile. Come colore freddo crea un contrasto netto con il calore dell’iride nocciola e la fa sembrare più luminosa. Una riga di matita blu lungo le ciglia superiori basta per cambiare lo sguardo; per la sera potete aggiungere un tocco di blu satinato sulla palpebra mobile.

Come scegliere tra questi colori (in base al vostro nocciola)

Se il vostro nocciola è molto verde, puntate su prugna, bordeaux, malva e blu navy: sono i contrasti che fanno sembrare l’iride ancora più chiara. Il verde oliva, in questo caso, va usato con un tocco di oro o champagne per non “mimetizzare” troppo l’occhio.

Se domina il riflesso miele/dorato, funzionano alla perfezione bronzo, rame, oro caldo, verdi oliva e rosa bruciati. L’effetto è un occhio caramello intensissimo, quasi da filtro social. Su pelli chiarissime scegliete versioni più chiare e diffuse, su incarnati medi e scuri potete alzare saturazione e shimmer.

Se il vostro nocciola sembra quasi marrone, i veri alleati sono marroni freddi, taupe e blu freddi, che creano definizione e contrasto. Aggiungete viola prugna nella piega o lungo le ciglia per accendere eventuali riflessi verdi nascosti.

Per le finiture, una regola semplice: matte per dare struttura (piega dell’occhio, angolo esterno), shimmer o metallizzato su centro palpebra e angolo interno per far “prendere” la luce ai riflessi dorati. Un look veloce che funziona su tutte: taupe matte nella piega, bronzo luminoso al centro e un tocco di champagne sull’angolo interno. Bastano tre ombretti per far sembrare gli occhi nocciola molto più speciali.