Secondo la scienza, l’uso compulsivo dello smartphone a letto, soprattutto per i video brevi, dopo i 50 anni non è solo un vizio innocente: può accelerare il declino cognitivo

Una meta-analisi pubblicata dall’American Psychological Association su Psychological Bulletin, che ha raccolto 71 studi e quasi 100 mila persone, lega l’uso serale intenso dello smartphone a calo di attenzione, memoria di lavoro e qualità del sonno. Tradotto nella vita reale: divano, pigiama, «solo due reel e poi dormiamo», e mezz’ora dopo state ancora scrollando ricette, outfit e gattini con gli occhi che bruciano.

Intorno ai 55 anni molte di voi iniziano a notare nomi che non vengono più in mente, difficoltà a concentrarsi su un articolo, quella sensazione vaga di mente meno brillante. I neurologi non danno la colpa solo all’età: parlano di riserva cognitiva, il margine con cui il cervello compensa gli insulti del tempo e delle malattie.

Secondo gli studi del neuroscienziato Yaakov Stern, questa riserva inizia a ridursi proprio dalla cinquantina, perciò ogni stress inutile - compreso quello digitale notturno - pesa molto di più. Non significa buttare il telefono, ma rimettere al suo posto una abitudine serale che oggi è diventata quasi automatica.

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Dopo i 50 anni il cervello è meno indulgente

Gli esperti distinguono tra declino cognitivo fisiologico e malattie come l’Alzheimer. Nel primo caso la velocità di pensiero rallenta un po’, la memoria di lavoro è meno scattante, l’attenzione si distrae più facilmente. La riserva cognitiva è la nostra scorta: anni di studio, letture, relazioni sociali, attività stimolanti costruiscono connessioni che permettono al cervello di sopportare meglio i piccoli danni.

Dopo i 50 anni però questa scorta inizia a consumarsi più velocemente, mentre si accumulano fattori di rischio come insonnia, ipertensione, stress cronico e abitudini digitali che rubano ore di sonno profondo. Risultato: il cervello ha meno margine di manovra e qualsiasi disturbo del sonno si traduce più facilmente in vuoti di memoria e fatica mentale durante il giorno.

Quando lo scroll serale diventa un micro‑zapping pericoloso

Il gesto incriminato dalle ricerche è lo scroll infinito di video brevi su TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Vi sedete per guardare «solo due video», e 40 minuti dopo avete visto decine di clip di cucina, interviste, balletto, notizie.

Ogni pochi secondi cambiano immagini, suoni, emozioni: la memoria di lavoro deve aggiornarsi continuamente, senza tempo per consolidare nulla.

Gli studiosi parlano di frammentazione cognitiva: l’attenzione salta da un contenuto all’altro, si abitua a stimoli brevi e intensi e fatica a restare focalizzata su un compito unico.

La meta-analisi dell’American Psychological Association mostra che un uso intensivo serale di queste piattaforme si associa non solo a minore attenzione, ma anche a più stress, ansia, sintomi depressivi. Ogni video piacevole attiva un piccolo picco di dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa, che rinforza il gesto automatico del «altro giro, altro reel», spesso a scapito della capacità di dire basta.

Sonno profondo, sistema glimfatico e “spazzatura” cerebrale

Il problema non è solo psicologico. Durante il sonno profondo entra in azione il sistema glimfatico, una rete di drenaggio che, come spiegano diversi studi pubblicati su riviste come Science, elimina scorie prodotte dai neuroni. Tra queste ci sono la beta-amiloide e la proteina tau, associate a maggiore rischio di demenza quando si accumulano in eccesso nel tessuto cerebrale. Se le notti sono troppo corte o frammentate, questa “pulizia” viene ridotta e nel tempo il declino cognitivo tende ad accelerare.

Studi recenti, come una ricerca dell’Università di Bratislava, mostrano che bastano 30 minuti di smartphone prima di dormire per ridurre in modo significativo sia il sonno N3 (profondo) sia il sonno REM, entrambi cruciali per memoria e apprendimento. In Italia, le indagini collegate al World Sleep Day indicano che circa quattro persone su dieci usano il telefono subito prima di addormentarsi: un’abitudine di massa che, dopo i 50 anni, diventa un rischio collettivo per il cervello.

Come cambiare rituale serale senza dover fare un voto di castità digitale

La soglia più delicata è l’ultima mezz’ora prima di coricarvi: usarla quasi ogni sera per scrollare video brevi significa togliere spazio al sonno profondo che protegge memoria e umore. Un passo realistico è fissare un “coprifuoco digitale” personale, per esempio niente smartphone a letto dopo le 22, con il telefono che resta a caricare in un’altra stanza.

Per ridurre la tentazione aiutatevi con il contesto: sveglia analogica al posto del telefono, luce calda, camera ordinata, magari un libro sul comodino invece dei social. Molti esperti di medicina del sonno suggeriscono anche una breve attività fisica moderata nel tardo pomeriggio o prima di cena, che sembra attenuare l’effetto di una notte un po’ più corta sulla memoria.

Infine ascoltate i segnali: se vi accorgete di avere spesso vuoti di memoria, parole che non arrivano, difficoltà a seguire una conversazione dopo serate passate al telefono, vale la pena parlarne con il medico. Tagliare anche solo 20-30 minuti di scroll serale e regalarli al sonno è un gesto minuscolo sulla carta, ma dopo i 50 anni può fare una grande differenza per il vostro cervello.