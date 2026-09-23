Il trend labbra più virale del momento cambia colore: il blurred French lip si tinge di marrone e diventa il trucco più furbo (e chic) dell’autunno.

Il blurred French lip è l’ennesima ossessione di TikTok: labbra dal contorno morbido, pigmento concentrato al centro e sfumato verso l’esterno, effetto appena baciato. NDTV ha spiegato che è la versione più strutturata del blurry lip, sempre imperfetta ma studiata.

Ora quella stessa tecnica arriva in versione cioccolato. Mentre le foglie cambiano colore, anche le labbra abbandonano i rosa zuccherosi e i berry invernali per abbracciare il marrone. Non il solito rossetto anni ’90 con matita dura e contorno disegnato, ma un rossetto marrone sfumato, quasi “fumato”, che sembra messo in fretta prima di uscire di casa.

Che cos’è il blurred French lip e perché ora è marrone

Il blurred French lip nasce come risposta alle labbra iper disegnate, simmetriche al pixel, che funzionano bene sotto i ring light ma molto meno al bar sotto l’ufficio. L’idea è quella della labbra effetto just-kissed: colore pieno al centro, bordi che si fondono nel tono naturale della pelle, niente linea netta.

Secondo le guide pubblicate da NDTV, il pigmento non deve arrivare preciso fino al contorno ma “svanire” gradualmente. Il gesto veloce, quasi distratto, da ragazza che mette il rossetto senza specchio. Finora lo abbiamo visto soprattutto in toni rosati o frutti di bosco; per l’autunno il twist è spostarlo sui marroni, seguendo la scia delle Supermodel Lips anni ’90.

Rossetto marrone sfumato: il nuovo neutro d’autunno

Il marrone cioccolato è la tonalità da riscoprire per la stagione fredda, ponte perfetto tra la palette vivace dell’estate e i rossi delle feste. Il marrone è diventato il nuovo “neutro chic”, soprattutto nelle versioni caldo-speziate tipo il famoso “cinnamocaccino” di Jennifer Lopez.

La make up artist francese Violette Serrat usa il marrone per dare la stessa importanza del rosso, ma in modo più discreto e sofisticato. Con il finish sfumato si perde ogni rigidità: il colore resta protagonista, ma sembra parte naturale del volto, non un accessorio incollato sopra.

Come scegliere il marrone giusto per il vostro incarnato

Le testate italiane sono d’accordo su un punto: il marrone sta bene a tutte, a patto di azzeccare sottotono e intensità. Per le pelli calde, dorate o olivastre, funzionano i marroni cioccolato con un tocco di caramello, terracotta o cannella. Il famoso “cinnamocaccino” ne è l’esempio perfetto: caldo, avvolgente, ma da dosare se i denti non sono bianchissimi, perché le componenti gialle possono accentuare leggermente il contrasto.

Chi ha sottotono freddo o pelle molto chiara dovrebbe orientarsi verso moka freddi, taupe, marroni con una punta di malva. I cosiddetti marroni nude cappuccino o teddy bear sono una via di mezzo che scalda senza indurire, ideale come colore da tutti i giorni, soprattutto se portato sfumato invece che pieno e opaco.

Per le pelli scure o olivastre intense, gli esperti consigliano marroni ricchi tipo espresso o cioccolato fondente, anche con un sottotono prugna o blu. I marroni troppo chiari su queste carnagioni possono “ingrigire” il viso. Il trucco è scegliere una tonalità di uno-due toni più intensa delle labbra naturali e giocare con il blur per evitare linee dure.

Step-by-step: come creare il rossetto marrone sfumato

Si parte dalla preparazione: leggero scrub (anche solo con un panno umido) e balsamo. Chi ha il contorno labbra irregolare può tamponare un velo di correttore per neutralizzare il colore naturale, come suggeriscono diverse guide sul blurry lip, così il marrone risulterà più uniforme.

Versione veloce, senza matita: applicate un rossetto marrone sheer o un ibrido balm-mat su centro del labbro inferiore e superiore, poi tamponate con il dito pulito portando il colore verso l’esterno. Nessun gesto grafico, solo pressioni leggere. Baciare un fazzoletto aiuta a togliere l’eccesso e a fissare quell’effetto “bouche mordue” che sembra vissuto. Per più controllo, potete disegnare prima un bordo morbido con una matita cremosa nude-marrone, subito sfumata col polpastrello, e poi aggiungere il rossetto solo al centro, fondendo i prodotti.

Abbinamenti e errori da evitare

Con un rossetto marrone sfumato il resto del trucco deve respirare. Per il giorno bastano base leggera, sopracciglia pettinate, un filo di mascara e magari una riga morbida di matita marrone sugli occhi. Per la sera, le immagini di campagne recenti mostrano come lo smoky eye nei toni bruno-grigi, abbinato a blush rosa fresco, crei un mood Dolce Vita moderno, purché le labbra restino volutamente imperfette.

Gli errori tipici, soprattutto dopo i quarant’anni, sono tre: scegliere marroni troppo chiari che cancellano le labbra, puntare su marroni nerissimi e super opachi con contorno rigido che induriscono i lineamenti, dimenticare l’idratazione. I dermatologi ricordano che le texture matte marcano ogni pellicina; per questo, se le labbra sono secche, meglio formule soft-matte o balm e un buon lavoro di skincare. Il blur, paradossalmente, è più riuscito quando la base è curata: vi permette di giocare con il marrone in tutta tranquillità, tra ufficio, aperitivo e cena, senza sembrare mai “troppo truccate”.