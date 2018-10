Il rossetto rosso è un vero e proprio must have dal fascino intramontabile. Ecco 10 look da giorno tutti da copiare per indossarlo al meglio

Il rossetto rosso è un accessorio beauty dal fascino innegabile: da sempre sinonimo di sensualità, femminilità e girl power, di anno in anno continua a dominare le passerelle e a conquistare le donne di tutte le età.

Capace di trasformare e donare carattere a qualsiasi makeup look, il rossetto rosso è un vero e proprio must. Ma come indossarlo di giorno? Quale tonalità scegliere, e sopratutto, su che finish puntare?

Abbiamo selezionato per voi 10 look di star e modelle tutti da copiare per indossare il rossetto rosso di giorno, in modo femminile, moderno e decisamente cool. Scorrete la gallery e scoprite quello che fa per voi

Au Naturel

Per un look moderno e fresco, abbinate un rossetto opaco dal finish vellutato come il Velvet Matte Lip Pencil di Nars nel colore Dragon Girl a un look naturalissimo effetto no-makeup. Le sopracciglia folte e la pelle luminosa rendono l'insieme semplice ed elegante.

Poppy red

La sfumatura più vibrante del rosso è sicuramente quella dei papaveri in fiore: scegliete una formula liquida e ricca di pigmenti come lo Stunna Lip Paint di fenty Beauty per un look labbra d'effetto, e abbinatela a un look viso sui toni caldi e luminosi del bronzo.

Sofisticata

Per un look sofisticato e minimal, scegliete un rossetto rosso opaco come Red'y Matte Shaker di Lancome. La formula in tinta del lascia un finish quasi poudré che si sposa alla perfezione con un look makeup-no-makeup.

Lip Butter

Per le amanti dei makeup naturali che hanno voglia di sperimentare con il colore, la soluzione migliore è un balsamo labbra leggermente colorato come il Wild Rose Lip Butter di Korres che riveste le labbra di un sottile strato di pigmento mantenendole allo stesso tempo soffici e idratate.

Vecchia Hollywood

Old but gold: il rossetto rosso in stick nella sua veste più classica rimane sinonimo di eleganza e glamour. Per un look iconico, abbinate un rossetto in stick come Ruby Woo di Mac ad una base viso perfezionata, e a una pioggia di mascara per definire lo sguardo.

Everyday red

Un rosso pratco, facile e veloce da applicare e riapplicare durante la giornata, e da portare sempre con se come il Water Lip Stain di Clarins in Red Water. La formula oleosa idrata le labbra e le riveste di un sottile strato glossy e luminoso. Abbinatelo ad un trucco fresco e naturale per un perfetto day-to-day makeup.

Pop of Color

Il viso come una tela lasciato in purezza, e un unico, brillante pop di colore: ecco il modo più cool di indossare il rossetto rosso. Scegliete una tinta come American Doll di Anastasia Beverly Hills e applicatela con precisione. Preferite una formula a lunghissima durata per un look minimal, ma elegante e curato.

Parisienne

Rossetto rosso da sempre fa rima con Parigi, la città dell'amore ma anche dello stile per eccellenza. Sofsticata, ribelle e con quel je ne sais quoi che la rende assolutamente inimitabile: ecco la donna parisienne. Copiate il look con sopracciglia maxi, smokey eyes e un tocco di rossetto rosso come il Dior Addict Lipstick in Too Much.

Sunkissed

Il rossetto rosso è un vero e proprio passe-partout per ogni tipo di carnagione: basta scegliere la tonalità giusta. Il rossetto Charlotte Tilbury Matte Revolution in Red Carpet Red è perfetto da abbinare a un makeup sui toni caldi dell'oro e del terracotta per realizzare un look effetto baciata dal sole.

Modern

Il rossetto rosso è da sempre protagonista dei look sulla passerella: il trend più moderno lo vede indossato sotto forma di tinta sulle labbra, mentre il resto del look è minimal effetto no-makeup. Ricreate il look con la tinta guance e labbra Benetint di Benefit Cosmetics.

Graphics: Elisa Costa

Credits Ph: Getty Images