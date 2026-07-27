Il bronzer? Il segreto per essere splendidamente abbronzate senza sole
Il bronzer è in grado di cambiare l'aspetto dell'incarnato in pochi secondi. Non serve inseguire un'abbronzatura intensa: è sufficiente scegliere la tonalità giusta e applicarla nei punti in cui il sole colpirebbe naturalmente il viso - come zigomi, tempie, fronte e dorso del naso - per ottenere un effetto più sano, armonioso e luminoso.
Negli ultimi anni, inoltre, la terra abbronzante ha smesso di essere soltanto una polvere opaca. Oggi si declina in stick, formule liquide e texture cremose facili da sfumare, spesso arricchite da ingredienti skincare che aiutano a mantenere la pelle morbida e idratata. Il risultato è un make-up sempre più naturale, modulabile e adatto a ogni livello di esperienza.
15 bronzer imperdibili da provare nell'estate 2026
Che preferiate un finish soft matte, un delicato effetto glow o formule multifunzione da utilizzare anche su occhi e labbra, nella gallery trovate i 15 bronzer must di stagione. Quelli da provare per ottenere un colorito baciato dal sole, elegante e naturale, in qualsiasi momento dell'anno.
>>>>>>> LEGGI ANCHE: Il rossetto è tornato (davvero): tutti i finish e gli stili da provare nell’estate 2026 <<<<<<<
1. Guerlain Terracotta Light La Poudre Éclat Bonne Mine Naturelle - In edizione limitata, con il 96% di ingredienti di origine naturale
2. Korres Aegean Bronze Natural Color Multi-Stick Balm su Zalando - Con burro di karité, per viso e labbra
3. Dior Forever Nude Bonze Jumbo - Maxi terra abbronzante opaca levigante
4. Korff Duo Fard e Terra Limited Edition - Idratante e illuminante
5. Sweed Cipria Abbronzante - Formula impalpabile naturale, luminosa ma non shimmer
6. Elf Cosmetics Terra Soft Glam - Bronzer in stick tascabile, formula cremosa con attivi idratanti
7. Overskin Hyper Face Club - Tre nuance per scolpire, scaldare e illuminare il viso
8. Westman Atelier Crème Bronzante Sun Tone - Bronzer cremoso in due shade
9. Lavera Liquid Glow & Contour - Terra abbronzante liquida, finish luminoso modulabile
10. Too Faced Sun Bunny Bronzer - Bronzer + blush illuminante glam effect
11. Sheglam Bronzer Sun Beam da DM - Bronzer liquido modulabile
12. Armani Beauty Luminous Silk Bronzing Powder - Terra abbronzante dai bagliori mediterranei, texture sottile
13. Sobea Bronzer Duna - Terra abbronzante vellutata in finish opaco
14. Merit Bronze Balm - Bronzer cremoso in stick, luminoso ed extra sfumabile
15. Summer Fridays Bronzer Butter Balm - Terra abbronzante in crema, look naturale
LEGGI ANCHE:
Haute Couture FW 2026: i beauty trend che detteranno lo stile della prossima stagione
Marc Jacobs Spring 2027: il make-up che dice addio alla perfezione e riporta al centro la personalità
Madonna, KIKO Milano e il potere delle icone che non smettono mai di brillare
L’ombretto in stick è tornato! Il prodotto furbo che semplifica il trucco occhi (e che vedremo ovunque nel 2026)
Come truccarsi adesso? Ecco le più belle collezioni make up estate 2026
Trucco azzurro e marrone: il mix colori più chic della Primavera Estate 2026
Marc Jacobs Beauty sta tornando (ed è la fine della clean girl era)
© Riproduzione riservata