I migliori bronzer dell'estate 2026 per un effetto naturalmente abbronzato. In polvere, crema, stick e liquidi, ecco quelli da provare adesso

Il bronzer è in grado di cambiare l'aspetto dell'incarnato in pochi secondi. Non serve inseguire un'abbronzatura intensa: è sufficiente scegliere la tonalità giusta e applicarla nei punti in cui il sole colpirebbe naturalmente il viso - come zigomi, tempie, fronte e dorso del naso - per ottenere un effetto più sano, armonioso e luminoso.

Negli ultimi anni, inoltre, la terra abbronzante ha smesso di essere soltanto una polvere opaca. Oggi si declina in stick, formule liquide e texture cremose facili da sfumare, spesso arricchite da ingredienti skincare che aiutano a mantenere la pelle morbida e idratata. Il risultato è un make-up sempre più naturale, modulabile e adatto a ogni livello di esperienza.

15 bronzer imperdibili da provare nell'estate 2026

Che preferiate un finish soft matte, un delicato effetto glow o formule multifunzione da utilizzare anche su occhi e labbra, nella gallery trovate i 15 bronzer must di stagione. Quelli da provare per ottenere un colorito baciato dal sole, elegante e naturale, in qualsiasi momento dell'anno.

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1. Guerlain Terracotta Light La Poudre Éclat Bonne Mine Naturelle - In edizione limitata, con il 96% di ingredienti di origine naturale

2. Korres Aegean Bronze Natural Color Multi-Stick Balm su Zalando - Con burro di karité, per viso e labbra

3. Dior Forever Nude Bonze Jumbo - Maxi terra abbronzante opaca levigante

4. Korff Duo Fard e Terra Limited Edition - Idratante e illuminante

5. Sweed Cipria Abbronzante - Formula impalpabile naturale, luminosa ma non shimmer

6. Elf Cosmetics Terra Soft Glam - Bronzer in stick tascabile, formula cremosa con attivi idratanti

7. Overskin Hyper Face Club - Tre nuance per scolpire, scaldare e illuminare il viso

8. Westman Atelier Crème Bronzante Sun Tone - Bronzer cremoso in due shade

9. Lavera Liquid Glow & Contour - Terra abbronzante liquida, finish luminoso modulabile

10. Too Faced Sun Bunny Bronzer - Bronzer + blush illuminante glam effect

11. Sheglam Bronzer Sun Beam da DM - Bronzer liquido modulabile

12. Armani Beauty Luminous Silk Bronzing Powder - Terra abbronzante dai bagliori mediterranei, texture sottile

13. Sobea Bronzer Duna - Terra abbronzante vellutata in finish opaco

14. Merit Bronze Balm - Bronzer cremoso in stick, luminoso ed extra sfumabile

15. Summer Fridays Bronzer Butter Balm - Terra abbronzante in crema, look naturale

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