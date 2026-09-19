Un nuovo studio giapponese spiega come una molecola dei mirtilli renda i muscoli più bravi a usare i grassi. Ecco cosa significa davvero per linea, allenamenti e colazione

Il 1° settembre 2026 la rivista scientifica Food Bioscience ha pubblicato uno studio giapponese su una sostanza contenuta nei mirtilli, lo pterostilbene. In provetta, le cellule muscolari trattate con questa molecola accumulavano meno grasso e lo utilizzavano meglio come energia.

Da qui è partita la valanga di titoli sui "mirtilli che bruciano il grasso nei muscoli". Molte di voi avranno pensato alla ciotola del breakfast come a un nuovo alleato per entrare nei jeans stretti. L’idea non è del tutto fantasiosa, ma serve capire bene dove finisce la scienza e dove inizia l’entusiasmo.

Perché i mirtilli interessano così tanto ai vostri muscoli

I muscoli sono il principale “motore” del corpo: consumano zuccheri e grassi tutto il giorno, anche quando siete alla scrivania. Quando però nelle fibre si accumula troppo grasso intramuscolare, il motore si ingolfa. Si chiama miosteatosi ed è collegata a stanchezza, calo di performance e maggiore rischio di insulino-resistenza.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno usato cellule muscolari di topo e hanno visto che lo pterostilbene:

riduceva i depositi di lipidi nelle cellule;

aumentava il rilascio di glicerolo, segno che i trigliceridi venivano “smontati”;

spingeva l’espressione di geni coinvolti nell’ossidazione degli acidi grassi.

Tradotto: il muscolo, in quelle condizioni, gestiva i grassi in modo più efficiente.

Grasso intramuscolare: serbatoio utile o zavorra?

Un po’ di grasso dentro il muscolo è normale: è carburante rapido, soprattutto per chi si allena. Il problema nasce quando, per sedentarietà e dieta troppo ricca, questo serbatoio si trasforma in deposito cronico. I muscoli rispondono peggio all’insulina e diventano meno bravi a usare sia zuccheri sia lipidi. E qui entra in gioco qualunque strategia aiuti il muscolo a “ripulire” i propri depositi.

Secondo diversi studi di fisiologia, una parte del lavoro la fa l’allenamento, che attiva enzimi come AMPK, una sorta di interruttore energetico. Lo pterostilbene, stando ai dati di laboratorio, sembra aiutare stabilizzando un recettore chiamato PPARδ, che regola proprio il metabolismo dei grassi nel tessuto muscolare.

Pterostilbene: la molecola “furba” nascosta nei mirtilli

Lo pterostilbene è un polifenolo della famiglia degli stilbeni, “cugino” del più famoso resveratrolo. La differenza interessante? La biodisponibilità. Diverse ricerche farmacocinetiche indicano che lo pterostilbene ha un’assorbibilità orale intorno all’80%, contro valori molto più bassi del resveratrolo, perché è più stabile e più lipofilo.

Si trova soprattutto nei mirtilli, ma anche nell’uva nera, in altri frutti di bosco e in piccole quantità in arachidi e mandorle. Fin qui tutto meraviglioso. Il punto critico è la quantità.

Quanta pterostilbene c’è davvero in una manciata di mirtilli

Le analisi sul contenuto di pterostilbene nei mirtilli parlano di concentrazioni nell’ordine dei nanogrammi per grammo di frutto secco. Tradotto in pratica: con una porzione abbondante da 150-200 grammi assumete microdosi, molto lontane dai milligrammi usati negli integratori o negli studi clinici.

Le review cliniche disponibili, riassunte anche da portali medici come Torrinomedica, mostrano che lo pterostilbene può avere effetti interessanti su colesterolo e glicemia, ma non ci sono prove solide che, da solo, provochi un dimagrimento significativo o una riduzione misurabile del grasso muscolare nelle persone.

Quindi sì, i mirtilli sono una fonte naturale preziosa, ma non sostituiscono un’alimentazione equilibrata né tantomeno l’allenamento di forza.

Come inserire i mirtilli nella routine per bruciare meglio i grassi

Se l’idea è aiutare i muscoli a usare meglio i grassi, i mirtilli diventano un tassello intelligente dentro un puzzle più grande, non la bacchetta magica.

Un modo furbo è il post-workout: dopo una camminata veloce, un allenamento in palestra o una sessione di HIIT, una ciotola di mirtilli con avena e una fonte proteica è perfetta. Meglio proteine vegetali, come yogurt di soia o di mandorla: le proteine del latte vaccino, soprattutto la caseina, possono legarsi ai polifenoli e ridurne l’assorbimento.

A colazione funzionano bene in un porridge di fiocchi d’avena, magari insieme ad altri frutti di bosco. La combinazione di fibra, carboidrati complessi e polifenoli aiuta a stabilizzare la glicemia e crea un ambiente favorevole perché, durante la giornata e l’attività fisica, il corpo attinga di più ai lipidi.

C’è poi il tema pratico: freschi o surgelati? I frutti di bosco surgelati conservano bene gli antiossidanti, ma in Europa sono stati associati, se consumati crudi, a focolai di Norovirus ed epatite A. La soluzione equilibrata è scegliere prodotti dichiarati “pronti al consumo” oppure farli bollire per un paio di minuti: una cottura rapida che riduce il rischio microbiologico senza distruggere i polifenoli.

Meglio invece limitare succhi di frutta industriali, sciroppi e marmellate troppo zuccherate: hanno meno fibra, più zuccheri liberi e un impatto metabolico meno interessante, anche se in etichetta campeggiano enormi disegni di mirtilli.

Infine, qualche mito da archiviare subito:

i mirtilli non “sciolgono” il grasso localizzato ;

non permettono di dimagrire senza deficit calorico;

un integratore di pterostilbene non sostituisce né pesi né scarpe da running.

La vera strategia resta un mix di attività fisica regolare, massa muscolare ben curata, dieta varia in stile mediterraneo e, dentro questo quadro, una porzione quotidiana di frutti di bosco. Che, oltre a essere buoni, danno ai muscoli piccoli segnali molecolari per gestire meglio l’energia.