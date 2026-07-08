Dal graphic eyeliner alla pelle luminosa, passando per chignon scultura e nail art 3D: ecco i beauty look più sorprendenti visti sulle passerelle della Haute Couture FW 2026

L'Haute Couture FW 2026 ha, come sempre, l’obiettivo di stupire con dettagli che sono sempre originali e in linea con l’eleganza couture. E anche questa stagione ci ha regalato delle sorprese eccezionali che qui vi raccontiamo.

1. Graphic eyeliner: il tratto diventa couture

La tendenza più forte è senza dubbio il ritorno dell'eyeliner in una versione artistica (che, però, potete replicare anche voi). Abbandonata la classica coda felina, le linee diventano spesse, quasi pittoriche, e si allungano verso le tempie trasformando lo sguardo in un elemento focale del beauty look. Il risultato è un make-up in apparenza minimal ma che richiede una precisione assoluta per un finish che sembra ispirato all’arte contemporanea. Anche i colori spaziano dal classico nero al rosso fino all’oro che accende lo sguardo evitando però qualsiasi eccesso.

2. Skin first: la pelle luminosa in primo piano

Niente contour marcati, niente finish eccessivamente glow anche se l’illuminante c’è (e si vede). La luminosità nasce da una skincare rigorosa e da basi leggere che non camuffano, al contrario. Quando il mood diventa più romantico, sono le tonalità peachy a vincere su tutta la linea, segnando il ritorno di un mix di nuance che hanno sempre caratterizzato i beauty look della primavera estate e che ora, invece, sbocciano sulla pelle anche in inverno, segno che la stagionalità non è più un indicatore da considerare. L' Haute Couture FW 2026 premia l’incarnato fresco, satinato e tridimensionale, con blush appena accennati e labbra rigorosamente idratate.

3. Haute Couture FW 2026: raccolti impeccabili e chignon scultura

Sul fronte hair domina il controllo della texture. Lo chignon basso ultra glossy torna protagonista, costruito con superfici perfettamente levigate: è una vera costruzione sartoriale che valorizza collo, profilo e, ovviamente, accessori. Il finish sleek è più che tendenza, quindi: diventa uno strumento che assicura un hairdo senza imperfezioni e long lasting. Inutile dire che, se siete alla ricerca di un raccolto bridal, le ispirazioni che arrivano dalle passerelle sono numerose.

4. Micro fringe e sopracciglia bold

Tra le proposte più interessanti compare anche la frangia micro, corta e geometrica, abbinata a raccolti rigorosi e sopracciglia feathered. Il risultato è un beauty look sofisticato che richiama gli anni Venti ma con una sensibilità decisamente contemporanea.

5. Le trecce dettaglio

Le trecce si trasformano in piccoli dettagli preziosi, inseriti fra i capelli lasciati sciolti. Quasi invisibili frontalmente, sorprendono solo quando il look viene osservato da dietro.

6. Haute Couture FW 2026: nail art extra size

Per chi ama osare, ecco le nail art 3D coloratissime viste nei backstage di Iris Van Herpen realizzate dal nail artist Juan Alvear e ispirate all’abito protagonista della collezione, l’Helix Nebula che “unisce l'energia del plasma con l'elettromagnetismo del corpo umano”.

7. Haute Couture FW 2026: labbra in evidenza

Dal rosso matte abbinato all'abito al bronzo e mattone dal finish metallico, la prossimaa stagione punta tutto sul rossetto (finalmente!).

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics, Dior Fall-Winter 2026-2027 Haute Couture by Dior Dior makeup created and styled by Peter Philips Photography: Olivier Rose for Christian Dior Parfums