Dal 19 settembre all'8 novembre 2026 l'Italia apre gratuitamente palazzi, chiese, giardini e luoghi segreti: Monumenti Aperti è l'occasione perfetta per trasformare l'autunno in una serie di weekend culturali

Dal 19 settembre all’8 novembre 2026 la trentesima edizione di Monumenti Aperti 2026 porta in giro per l’Italia 800 siti e 85 comuni, toccando tutte le 20 regioni. Secondo i dati diffusi da Imago Mundi OdV, che coordina la manifestazione, il progetto conta anche quasi 20.000 guide tra studenti e volontari: un esercito gentile pronto ad accompagnarvi tra cripte altomedievali, giardini nascosti e musei diffusi.

È proprio la stagione autunnale, dal 19 settembre all’8 novembre, a concentrare alcune delle tappe più interessanti per chi ama i weekend fuori porta. L’accesso ai monumenti è sempre gratuito, con eventuale prenotazione tramite sito ufficiale e app dedicata, come ricordano le schede istituzionali e le note diffuse da SardegnaTurismo e dalle principali testate di settore.

Cos'è l'iniziativa Monumenti Aperti 2026

Nato trent’anni fa in Sardegna e cresciuto fino a diventare un format nazionale, Monumenti Aperti è molto più di una lista di visite guidate. L’idea di base è semplice: aprire luoghi normalmente chiusi o poco noti e farveli raccontare da chi quel territorio lo vive ogni giorno, soprattutto le nuove generazioni. Gli studenti preparano le visite a scuola, le associazioni locali aggiungono memoria e aneddoti, i comuni organizzano percorsi tematici.

Il tema 2026, “Generazione Monumenti Aperti. Un patrimonio di cultura, legami, memoria: una questione d’amore per la nostra terra”, mette al centro proprio questo passaggio di testimone. L’immagine ufficiale è l’opera “In tasca solo pezzi di casa” di Maria Jole Serreli, scelta dagli organizzatori per raccontare il legame affettivo con i luoghi, tra radici, fragilità e migrazioni. Non a caso la manifestazione gode della Medaglia di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica e del patrocinio del Parlamento Europeo, a conferma del suo valore civico e culturale.

Per voi, concretamente, significa una cosa molto pratica: tra settembre e novembre potete costruire un calendario di gite culturali gratuite, con l’Italia intera come campo da gioco. Cripta valdostana, orto-giardino lagunare, quartiere arabo a Palermo, teatri ottocenteschi in Abruzzo: basta scegliere il fine settimana giusto.

(Continua sotto la foto)

Calendario d'autunno: le tappe da non perdere

Il viaggio autunnale parte il 19 e 20 settembre ad Aymavilles, in Valle d’Aosta, con il complesso di Saint-Léger e la sua cripta altomedievale, tra le testimonianze più antiche della regione. Il 25 settembre si scende a Milano, negli spazi del MIND – Milano Innovation District, dove la Scuola di Restauro di Botticino apre i laboratori e mostra da vicino come si curano affreschi e opere d’arte. Il 26 settembre Venezia svela l’Orto Giardino del Convento del Redentore alla Giudecca, un ettaro di verde storico affacciato sulla laguna, mentre Gravellona Toce propone l’Antiquarium con i reperti del territorio.

Il 3 e 4 ottobre tocca a Bellinzago Novarese, con la Badia di Dulzago immersa nella campagna, perfetta per chi cerca un’atmosfera da borgo. Il 10 e 11 ottobre l’asse si sposta tra Sardegna e Piemonte: Quartu Sant’Elena apre il Parco di Molentargius e il Nuraghe Diana, tra fenicotteri rosa e archeologia, mentre Torino mette in mostra la Cappella della Pia Congregazione dei Banchieri e dei Mercanti e Villa Rey, affacciata sulla città.

Il weekend del 17 e 18 ottobre è tra i più densi: a Palermo i percorsi nella Kalsa intrecciano chiese storiche e rigenerazione urbana; a Ulassai, in Ogliastra, il lavatoio comunale e il CaMuC raccontano il legame tra il paese e l’arte di Maria Lai; a Ferrara si entra nella Chiesa di San Carlo, nella Basilica di San Francesco, nella scuola primaria Alda Costa e nella Palazzina Marfisa d’Este.

Il 24 e 25 ottobre il baricentro si sposta verso Est e Centro Italia. A Trieste si apre la Cappella della Santissima Trinità nel Palazzo Vescovile, gioiello tra Art Nouveau e Secessione viennese. A Cosenza c’è Villa Rendano, a Montefano il Teatro La Rondinella, a Treviso diversi luoghi del centro storico. A Roma il percorso conduce al Museo di Arte Urbana sulle Migrazioni, museo diffuso nato nello spazio pubblico attraverso le storie delle comunità migranti. Il 31 ottobre e 1° novembre entrano in scena Nuoro e Chieti: nel capoluogo abruzzese il protagonista è il Teatro Marrucino, simbolo ottocentesco spesso usato come immagine dell’edizione, insieme a Palazzo de’ Mayo e al Teatro Romano.

Il gran finale è previsto il 7 e 8 novembre. A Latronico, in Basilicata, il Parco del Pollino diventa scenario di installazioni contemporanee; a Bitonto si aprono il Teatro Traetta e il Torrione Angioino; a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, si visita il Convento delle Bettine. In alcune città, tra cui Milano, sono previste ulteriori aperture di chiusura della trentesima edizione.

L’elenco completo dei comuni e dei monumenti è disponibile sul sito ufficiale di Monumenti Aperti, dove potete filtrare per regione e tema.

Informazioni pratiche e consigli per vivere Monumenti Aperti

Tutte le visite sono gratuite, ma non improvvisatevi troppo. Gli organizzatori ricordano che giorni, orari e modalità di accesso vengono fissati da ciascun territorio: per i siti più piccoli o delicati la prenotazione è spesso obbligatoria e si gestisce tramite l’app o i moduli indicati dal comune. Conviene controllare le schede aggiornate, anche per verificare l’accessibilità per persone con disabilità e le eventuali pause legate a funzioni religiose nei luoghi di culto.

Per organizzare il vostro weekend l’ideale è scegliere prima la data, poi il “filo rosso”. Un fine settimana nordico può combinare Aymavilles, Milano e Venezia; uno più mediterraneo vi porta tra Palermo, Ulassai e Quartu Sant’Elena; gli ultimi weekend d’ottobre e di novembre sono perfetti per esplorare Roma, Trieste, Chieti o Latronico. Portate scarpe comode, un po’ di pazienza per le code buone, e lasciatevi guidare da studenti e volontari: sono loro, quasi 20.000 in tutta Italia, il cuore di questa edizione. In cambio di un sorriso e di qualche domanda curiosa, vi restituiscono l’Italia vista con gli occhi di chi la abita ogni giorno.