Per un 2019 pazzesco all'insegna della bellezza, ecco le novità make up e beauy da non perdere

Trovate qui di seguito i vostri nuovi prodotti del cuore.

Un booster concentrato attivo e una crema viso da abbinare a seconda delle proprie esigenze. Le due miscele vengono mixate solo nel momento dell'erogazione per garantire un effetto super efficace: da provare!

Una palette di ombretti extra glam che gioca con sfumature neutre, rosee e violacee. Da collezione.

La lucentezza di un gloss e le proprietà idratanti ed emollienti degli oli più preziosi.La formula leggera include olio di cocco, olio di moringa ed estratto di ciliegia acerola. Disponibile in cinque shade imperdibili.

Effetto arcobaleno sul viso con l'ulluminante cangiante a forma di lingotto la cui formula è arricchita da polvere di diamante.

Ideale per la pelle stressata, questa maschera viso a base di caolino, estratto di zucchero di canna, acqua di rose e glicerina, svolge un'azione depurativa e detossinante.

Un correttore di ultima generazione declinato in 19 nuance adatte a ogni incarnato. Cattura la luce per una coprenza invisibile che regala al viso un'aria fresca e riposata

Un olio viso e corpo che può essere applicato sia goccia a goccia che in modalità penna, per una nuova, setosa, praticità. Lenisce, dona luminosità e combatte le smagliature.

Una palette viso - declinata in due varianti di colore - che leviga, illumina e colora il viso per regalare un flush di radiosità al make up.

Con oli essenziali e burro di albicocca, questo burro corpo fondente e soffice lascia la pelle super idratata, profumata e levigata.

Ben tre palette travel friendly per creare make up occhi colorati, intensi e ricchi di carattere. Quella che vedete in foto si chiama Detour: super cool!

Il marchio italiano propone un latte spray dalla texture leggera che si assorbe rapidamente, permettendo così di vestirsi subito dopo. La sua efficacia dura fino a 24 ore.

Il marchio di San Francisco ci stupisce lanciando un nuovo eyeliner illuminante studiato per illuminare la rima interna dell'occhio regalando allo sguardo un'aria fresca, sveglia e riposata.

il massaggiatore sonico per il contorno occhi. Studiato per ridurre rughe, segni del tempo, borse e inestetismi dati dalla stanchezza, potenzia inoltre l'efficiacia dei prodotti cremosi e sieri specifici per questa delicata zona.

Una tavolozza di colori sgargianti, neutri e metropolitani ispirati alla città più eccitante ed esuberante del mondo: Los Angeles!

Effetto laccato e texture balsamo per la nuova linea di rossetti del marchio francese, per labbra super morbide e brillanti.

Credits Ph.: Amy Shamblen on Unsplash