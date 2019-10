Neve Cosmetics è un brand must have per le amanti del trucco green e naturale. Ecco 5 prodotti top del marchio da avere

Neve Cosmetics è un’azienda italiana nata nel 2009 a Moncalieri, vicino a Torino. Dopo aver conquistato il cuore delle amanti del trucco minerale con una linea di prodotti in polvere libera, il brand ha creato anno dopo anno una gamma vastissima di prodotti che ad oggi - 10 anni dopo - sono dei veri e propri cult per le amanti della bellezza green e cruelty free.

Ingredienti naturali, assenza di petrolati e siliconi, e formule vegane incontrano performance professionali, per un makeup "buono", che però non scende a compromessi sulla qualità.

Abbiamo selezionato per voi 5 prodotti must have di Neve Cosmetics da non lasciarsi assolutamente scappare. Continuate a leggere e scopriteli tutti





Occhioni è un mascara volumizzante dalla formula vegana perfetto per donare volume e allungare le ciglia.

Contiene tantissimi ingredienti naturali come la cera candelilla, la cera carnauba e l'olio di argan e di ciliegia per nutrire le ciglia lasciandole più forti e più sane. La formula senza parabeni, petrolati e siliconi consente un'applicazione confortevole anche per chi ha gli occhi particolarmente sensibili o indossa le lenti a contatto.



Questa palette è un vero e proprio must have nella collezione di tutte coloro che amano indossare makeup raffinati sui toni neutri del marrone. Dieci ombretti per una tavolozza compatta, che grazie al fondo magnetico può essere personalizzata e riutilizzata. La formula wet&dry consente la massima versatilità di applicazione e la composizione arricchita di vitamine e rigorosamente priva di siliconi, petrolati e parabeni garantisce durata e comfort anche per gli occhi più sensibili.



Queste matite per le labbra sono un vero e proprio must have: la formula è intensa e pigmentata come quella di un rossetto mentre l'applicazione garantisce la precisione di una matita. Sono disponibili in tantissimi colori, e sono talmente morbide da non seccare mai le labbra. La marcia in più? La formula a base di oli e cere vegetali è interamente vegana!

Questa matita per le sopracciglia è una novità del marchio, eppure è già amatissima. Si tratta di tre prodotti in uno: ogni matita è composta da due tonalità diverse, una più chiara per riempire e una più scura per definire, e da un pratico spazzolino per le sopracciglia.



Questo rossetto dalla formula ricca e cremosa è una vera e propria coccola dolce per le vostre labbra. La formula già opaca dalla prima passata è 100% vegan ed è arricchita da olio di jojoba per nutrire e proteggere le labbra. L'irresistibile profumo di pasticcini rende l'applicazione piacevole e...golosa.



Credits Ph: Simona Rottondi



Credits Ph: Unsplash