Omaggio alla regina di Francia in chiave moderna e rock: il racconto del backstage

Ci aveva già pensato Sofia Coppola, con l'interpretazione di Kirsten Dunst, a regalarci uno sguardo pop rock su una delle regine più celebri di sempre, con le sue parrucche eccessive, gli abiti sontuosi e la sua irriverenza. Non era una carattere facile, la moglie di Luigi XVI, nota alla cronaca proprio per la sua eccentricità esibita (almeno inizialmente) in uno dei periodi più caldi della storia francese.

A questo personaggio, proposto in una chiave moderna e rock, si ispira la collezione autunno/inverno 2020-21 di Jeremy Scott per Moschino: un trionfo di colori macaron, dagli abiti sfilati in passerella ai capelli fino alla nail art, nel segno dell'eleganza zuccherina very candy e rock, incluso l'immancabile côté seducente.

Il trucco, curato da Tom Pecheux per MAC Cosmetics, si ricava un ruolo diverso, quello di unico elemento discreto: «Volevo un make-up soft, distaccato dal resto del beauty look - racconta -. Le palpebre sono colorate con una polvere peachy, le labbra sono opache, e le gote sono vivacizzate con un rosa baby applicato al centro della palpebra con l'obiettivo di richiamare proprio il trucco tanto amato dalle dame francesi».

Un twist su questo make-up “soffuso” è l'under eyeliner nero (la riga è disegnata con il Brushstroke 24-Hour Liner di MAC Cosmetics) che allunga lo sguardo e «richiama il lato più sexy e inedito di Marie Antoinette». When the past meets modern.

L'hair style stupisce – come è ormai abitudine nel backstage di Moschino: affidato a Paul Hanlon per ghd, si sviluppa tutto in altezza come le parrucche delle dame di corte. «Per realizzare questo look, la base è stata fondamentale - spiega l'hair stylist nel backstage -. I capelli sono stati raccolti in trecce inverse, molto aderenti alla cute, e fissati con la lacca e un retino al quale sono state ancorate le parrucche, poi lavorate con un getto d’aria preciso e controllato in modo da fissare le chiome in verticale». A rendere più drammatico e scenografico il finish, ci pensano le extension con roll effetto bigodino. Il risultato? Una perfetta interpretazione di un mood dalle atmosfere punk e barocche.

Anche la manicure non passa inosservata...

MissPop per Essie, nail artist storica nel backstage di Moschino, completa la collezione «fabulously French» dello stilista con una manicure proposta in sette diverse tonalità, tutte varianti pastello abbinate all'abito indossato dalla modelle e applicate su tips dalla forma ovale.

Make up: MAC Cosmetics

Key Artist: Tom Pecheux

Hair: Paul Hanlon per ghd

Credits ph.: Cristina Troisi