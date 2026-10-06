Grafite, ardesia, peltro e argento annerito si posano sulle palpebre come un velo: il Mineral Wash Eyeshadow riscrive le regole dell’ombretto grigio, rendendolo più sfumato, vissuto e contemporaneo

Pensavamo non sarebbe mai successo, e invece eccoci qui, innamorate perse dell'ombretto grigio. Grafite, ardesia, fango, peltro e argento tornano a illuminare le palpebre in una nuova, sofisticata veste, scelta dalle star, amata sui social e super approvata da noi, beauty editor d'assalto (cosmetico): il Mineral Wash Eyeshadow.

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Come si porta il Mineral Wash Eyeshadow

Niente colori pieni, nessuno smoky eyes costruito, ma un vero e proprio wash of color semitrasparente, sfumato e glam, perfetto per enfatizzare lo sguardo in maniera fresca e inedita.

A sceglierlo per red carpet e apparizioni pubbliche sono star del calibro di Jenna Ortega, che ha optato per un trucco occhi grigio taupe dall'effetto vissuto, ma anche Kirsten Stewart, recentemente apparsa sul red carpet con una leggerissima sfumatura in soft grey.

50 sfumature di ombretto grigio di tendenza

Le tonalità più gettonate partono da basi grigie e sfumano verso marrone, beige e ardesia, senza dimenticare incursioni nel viola e nel malva, come visto su Olivia Palermo, e nel verde.

I colori vengono sfumati con morbidezza, in maniera rilassata e vissuta per conferire allo sguardo un aspetto languido.

I finish del Mineral Wash Eyeshadow

Il finish più fedele all'estetica Mineral Wash? Quello opaco, polveroso, quasi gessoso. Ma non è l'unica possibilità: satinati, metallici e persino glitter funzionano, purché il colore perda definizione e rimanga diffuso sulla palpebra. L'unica vera regola è sfumare, sfumare, sfumare. Kylie Jenner docet.

Gli ombretti grigi da provare adesso per un trucco Mineral Wash Eyeshadow

Abbiamo selezionato i migliori ombretti grigi del momento. Opachi, satinati, glitter, liquidi e cremosi: scorrete la gallery e scegliete quello perfetto per il vostro make-up di tendenza per l'Autunno Inverno 2026/27.

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1. Natasha Denona I Need a Cool Eyeshadow Palette - Nuova palette di ombretti multifinish dai toni freddi

2. Merit Solo Shadow Matte Nelson - Ombretto cremoso opaco, color grigio fango

3. Sweed Satin Eyeliner Mink Greige - Matita occhi in grigio scuro satinato

4. About Face Matte Fluid Ombretto Hidden Garden - Ombretto liquido opaco, può essere usato anche come eyeliner

5. Nabla Liberty x Mono Ambra Grigia - Ombretto opaco in grigio violaceo-taupe

6. Dior Diorshow Flash Stick 024 Celestial Star - Ombretto in stick argento glitterato

7. Chanel Ombre Essentielle 230 Gris Paris - Ombretto opaco grigio chiaro

8. Mulac Cosmetics Art Shadow 36 City Gray - Ombretto in stick grigio antracite

9. Sephora Collection Mini Mix Palette Édition Stretch The Light Silver Dust - Palette di ombretti pocket in grigio multifinish

10. Club K By Kiko Milano Colour Up Liquid Eyeshadow 10 Dance Diamonds - Ombretto liquido scintillante effetto diamante

Credits Ph.: Getty Images

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