Dai rossetti sfumati, agli occhi glossy e dettagli couture: le tendenze make up che hanno definito la P/E 2027 alla Milano Fashion Week.

Durante la Milano Fashion Week Primavera-Estate 2027 il make up torna a essere uno strumento di espressione creativa. Se nelle ultime stagioni hanno dominato minimalismo e incarnati ultra-perfetti, sulle passerelle milanesi si afferma una nuova idea di bellezza, più emotiva, spontanea e ricca di personalità. Il trucco non è più pensato per scomparire sulla pelle, ma per raccontare una storia, dialogando con la collezione e contribuendo a definirne l'immaginario.

A conquistare backstage e front row sono look che sembrano vissuti, quasi consumati dal tempo, ma realizzati con estrema precisione. Le texture diventano protagoniste, tra finish vellutati, palpebre lucide, sfumature imperfette e tocchi di luce strategicamente posizionati. Il colore torna al centro della scena, dalle guance arrossate naturalmente ai rossetti intensi, fino agli accenti grafici e couture che trasformano il viso in una vera estensione dell'abito.

Tra richiami romantici, suggestioni bohémien e interpretazioni contemporanee del glamour, le sfilate milanesi stanno già delineando le direzioni beauty che accompagneranno la prossima stagione.

Ecco le tendenze make up più interessanti avvistate finora alla Milano Fashion Week SS27.

Gli occhi in primo piano da Gucci SS27

Per il suo debutto completo alla guida della Maison, Demna accompagna la collezione con un beauty look essenziale ma d'impatto, costruito attorno a uno sguardo intenso e magnetico. Il make-up abbandona ogni eccesso decorativo per concentrarsi su linee nette, contrasti decisi e una bellezza dall'attitudine forte e contemporanea.

Lo smokey eyes grafico che definisce il look

Protagonista assoluto è il trucco occhi nero, realizzato attraverso uno smokey eyes profondo e allungato verso le tempie, quasi a scolpire lo sguardo. L'effetto è preciso ma al tempo stesso audace, con una forte componente grafica che accentua l'identità del look. Le labbra si dividono tra nude perfettamente definiti, che valorizzano la naturalezza del viso, e occasionali accenti rosso laccato dal finish brillante, che aggiungono una nota più rock e sofisticata. Il risultato è un beauty look essenziale, ma carico di carattere.

Antonio Marras SS27: il make up racconta una favola contemporanea

Tra i beauty look più scenografici visti alla Milano Fashion Week SS27 spicca quello immaginato da Riccardo Morandin per Antonio Marras. L'ispirazione arriva da "Sogno di una notte di mezza estate": Ippolita e Antigone annunciano le loro nozze e i personaggi sembrano apparire al termine di una lunga festa, con il trucco che conserva le tracce della notte appena trascorsa. Nulla è perfetto o eccessivamente costruito, ma ogni dettaglio racconta una storia. A completare la visione, gli hair look firmati da James Pecis, tra romanticismo contemporaneo e un'eleganza volutamente spettinata.

Il ritorno delle labbra rosso rubino

Tra le tendenze più interessanti emerse dalla sfilata c'è il ritorno di una bocca intensa e vellutata. Il rosso rubino diventa protagonista grazie all'utilizzo di pigmenti puri applicati senza essere diluiti, creando un effetto ricco e materico che ricorda la superficie di un prezioso tessuto. A bilanciare l'intensità delle labbra, le palpebre vengono illuminate da un velo di gloss che cattura la luce e aggiunge profondità allo sguardo, regalando una tridimensionalità delicata ma d'impatto.

Oro, glitter e riflessi preziosi

La luce torna protagonista anche attraverso dettagli metallici e scintillanti. Foglia d'oro e glitter si intrecciano sulle palpebre come decorazioni preziose, trasformando gli occhi nel punto focale del viso. Il risultato è etereo e quasi fiabesco: la pelle resta fresca e luminosa, mentre le labbra, lasciate naturali, permettono allo sguardo di emergere con tutta la sua forza espressiva.

Quando il make up diventa couture

La tendenza più teatrale vista in passerella è quella che cancella i confini tra moda e bellezza. Nel terzo beauty look, infatti, il trucco si fonde letteralmente con la collezione: ricami e applicazioni ispirati agli abiti vengono trasferiti sul volto, trasformandosi in elementi decorativi dal forte impatto visivo. Più che un semplice make up, una vera estensione del capo indossato, capace di trasformare il viso in un accessorio couture e di raccontare la crescente contaminazione tra fashion e beauty.

Onitsuka Tiger SS27: La ponytail morbida che unisce sport ed eleganza

Tra le tendenze capelli viste alla Milano Fashion Week SS27, Onitsuka Tiger propone una rilettura contemporanea della ponytail. L'ispirazione nasce dall'incontro tra due mondi apparentemente opposti: lo sportswear e la sartorialità. Il risultato è un hairstyle essenziale ma studiato nei minimi dettagli, capace di trasmettere allo stesso tempo disciplina e naturalezza.

La parte frontale dei capelli è controllata e pulita, quasi rigorosa, mentre le lunghezze acquistano movimento e leggerezza. Un contrasto che crea equilibrio e rende il look estremamente versatile. La scelta si adatta inoltre a diverse texture e lunghezze, dai capelli lisci ai mossi, passando per i caschetti e le mezze lunghezze, confermando una delle direzioni più interessanti della stagione: hairstyle dall'aspetto spontaneo ma costruiti con precisione.

Il beauty look di Roberto Cavalli SS27 celebra la sensualità anni '90

Roberto Cavalli riscopre l'estetica sexy e disinvolta che ha reso iconico il marchio. Il beauty look sfila tra richiami agli anni Novanta e un glamour vissuto, fatto di capelli spettinati ad arte e make-up dallo sguardo intenso. Un'immagine libera, istintiva e sicura di sé che incarna perfettamente l'energia della donna Cavalli.

I capelli sono portati sciolti, con una texture naturale e leggermente spettinata che richiama il fascino effortless delle supermodel degli anni '90. Le lunghezze morbide e mosse creano movimento, mentre la riga centrale contribuisce a mantenere il look essenziale e sensuale. Il make-up punta tutto sugli occhi: matita nera sfumata e tocchi di azzurro acquamarina illuminano lo sguardo, creando un contrasto fresco e contemporaneo. Le labbra restano naturali e luminose, per lasciare spazio a un beauty look che racconta una femminilità audace, spontanea e profondamente Cavalli.

Il make-up effetto acquarello di Giorgio Armani SS27

Per la stagione primavera-estate 2027, Giorgio Armani continua a celebrare una femminilità raffinata e autentica attraverso un beauty look che punta sulla leggerezza e sulla luminosità. Il trucco accompagna la collezione con discrezione, valorizzando i lineamenti senza trasformarli e lasciando emergere la personalità di ogni modella.

Velature di colore e luminosità naturale

Lo sguardo è definito da sfumature morbide e semitrasparenti nei toni del marrone, del tortora e dell'ambra, applicate come leggere pennellate di colore sulle palpebre. Guance e labbra sono invece accese da delicati tocchi rosati che sembrano diffondersi sulla pelle come un acquarello, creando un effetto fresco e naturalmente radioso. Il risultato è un make-up sofisticato ma mai eccessivo, che interpreta l'eleganza Armani attraverso equilibrio, armonia e semplicità apparente.

Diesel e il make-up che riscrive le regole della perfezione

Tra colori, sperimentazione e spirito giocoso, il beauty look della sfilata di Diesel abbraccia un'estetica volutamente imperfetta. I volti diventano una tela libera su cui il trucco sembra applicato senza regole prestabilite, evocando la spontaneità e la creatività dei giochi dell'infanzia. Un approccio che trasforma l'errore in stile e celebra l'individualità.

Colore, pelle glossata e imperfezioni in primo piano

La pelle appare luminosa e quasi cangiante, con riflessi glossy che donano al viso un effetto quasi metallico. Sugli occhi, pennellate di colore applicate in modo apparentemente casuale ricordano i primi esperimenti con il make-up, tra spontaneità e libertà espressiva. A sorprendere è soprattutto la scelta di non nascondere occhiaie e borse, ma di integrarle nel look come parte integrante della bellezza di ciascun volto. Il risultato è un beauty look irriverente, contemporaneo e autentico, che mette in discussione i canoni tradizionali di perfezione.