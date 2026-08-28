Dal rosso ciliegia al marrone, il beauty look si fa più intenso e prende il posto delle tonalità latte e caramello. Ecco come indossare il cherry cola make-up

Dopo mesi di incarnati dorati, bronzer e tonalità caramello, il beauty look cambia sfumatura. Il Cherry Cola Make-up porta sul viso il mix di rosso ciliegia e marrone, come dice il nome stesso. Un trend facile da portare, ma più deciso rispetto al Latte Make-up, che punta tutto su tonalità nude e calde. La differenza? Il Cherry Cola Make-up parte dalla stessa idea di un trucco morbido e sfumato, ma aggiunge una nota di rosso che rende il risultato più intenso. A rendere interessante questa tendenza è proprio la sua semplicità. Non serve un trucco elaborato: bastano pochi prodotti nelle tonalità giuste per ottenere quell’effetto leggermente vissuto che sta conquistando anche le celeb.

Le celeb che hanno già scelto il cherry cola make-up

Da Hailey Bieber che ha più volte giocato con lip combo marroni e rosse, a Kylie Jenner che ha trasformato il marrone caldo in uno dei suoi colori beauty distintivi, questa tendenza trucco dimostra che il risultato cambia a seconda di quanto colore si vuole usare. Per esempio, se desiderate un effetto discreto, il rosso ciliegia può essere sfumato sulle guance e abbinato a labbra nude-marroni. Se invece si vuole rendere il look più evidente, la parte protagonista diventa la bocca con una sfumatura intensa e, perché no, con un finish matte.

Il segreto sono le labbra

In effetti, va detto che è proprio sulle labbra che il Cherry Cola Make-up dà il meglio di sé. Ecco come realizzare questo make-up. Applicate una matita marrone lungo il contorno e sfumatela leggermente verso l’interno. Infine, applicate un rossetto o un gloss rosso ciliegia al centro. Non serve essere precise al millimetro. Anzi, il bello di questo look è proprio un risultato morbido, quasi imperfetto. Una passata di gloss trasparente completa il trucco e rende il colore più luminoso e tridimensionale.

Anche il blush cambia colore

La novità non riguarda soltanto le labbra. Il Cherry Cola Make-up porta il rosso anche sulle guance, dove può essere utilizzato al posto dei classici blush rosa o pesca. La tonalità ciliegia, applicata con mano leggera, si fonde con la pelle e crea un effetto fresco. Il bronzer può restare, ma in una versione sempre molto soft. Il risultato finale è infatti più profondo del Latte Make-up, senza diventare pesante: la pelle rimane luminosa, mentre le sfumature rosse e marroni aggiungono carattere.

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