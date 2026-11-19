Sono usciti i nuovi dati Istat sui nomi dei nuovi nati: regione per regione, ecco dove vincono Sofia e Leonardo e dove, invece, i genitori sorprendono con altre scelte.

Nel 2025 in Italia sono nati meno bambini, ma su una cosa i genitori continuano a essere d’accordo: chiamarli Sofia e Leonardo. Secondo l’Istat, sono ancora loro i nomi più scelti a livello nazionale, con circa 4.400 neonate Sofia e quasi 5.900 Leonardo iscritti all’anagrafe.

Dietro questa apparente monotonia, però, la mappa regionale è molto più vivace. A Nord, Centro e Sud cambiano equilibri, tornano in scena i grandi classici, si affermano nuovi preferiti. E la classifica dei nomi per bambini più scelti in ogni regione italiana racconta bene le identità locali.

Italia 2025: la coppia Sofia-Leonardo e gli inseguitori

Il rapporto sulle nascite 2025 dell’Istat conferma una tendenza ormai consolidata. Sofia è il nome femminile più usato in Italia dal 2010, mentre Leonardo guida la classifica maschile dal 2018, dopo una scalata iniziata nel 2010.

Nella top 5 nazionale maschile 2025 troviamo, dopo Leonardo, Edoardo, Tommaso, Alessandro e Francesco. Tra le bambine, dietro Sofia, spiccano Aurora, Ginevra, Vittoria e Beatrice. Insomma, tanto Rinascimento e molta classicità, ma declinata in modo diverso a seconda della regione in cui nascono i bambini.

Nomi maschili più scelti, regione per regione

Nord: Leonardo tiene, ma cresce Edoardo

Al Nord l’Istat registra ancora una forte presenza di **Leonardo**, ma il dominio non è più assoluto.

Valle d’Aosta : Leonardo

: Leonardo Piemonte : Edoardo

: Edoardo Liguria : Edoardo

: Edoardo Lombardia : Leonardo

: Leonardo Provincia autonoma di Trento : Leonardo

: Leonardo Provincia autonoma di Bolzano : Noah

: Noah Veneto : Leonardo e Tommaso (ex aequo)

: Leonardo e Tommaso (ex aequo) Friuli-Venezia Giulia : Leonardo ed Edoardo (ex aequo)

: Leonardo ed Edoardo (ex aequo) Emilia-Romagna: Leonardo

Rispetto a pochi anni fa, quando il Nord era quasi tutto “colorato” Leonardo, oggi Edoardo inizia a prendersi la scena, mentre Noah a Bolzano conferma l’influenza di un contesto plurilingue.

Centro: il regno di Edoardo (con un’eccezione)

Nel Centro Italia il 2025 è decisamente l’anno di **Edoardo**.

Toscana : Edoardo

: Edoardo Umbria : Tommaso

: Tommaso Marche : Edoardo

: Edoardo Lazio: Edoardo

Qui il passaggio da Leonardo a Edoardo è netto, con Tommaso che in Umbria resiste come alternativa “forte”, più tradizionale ma ancora molto amata.

Sud e Isole: tradizione in prima linea

Nel Mezzogiorno la fotografia cambia di nuovo e la tradizione torna protagonista.

Abruzzo : Edoardo

: Edoardo Molise : Mattia

: Mattia Campania : Antonio

: Antonio Puglia : Francesco

: Francesco Basilicata : Francesco

: Francesco Calabria : Francesco

: Francesco Sicilia : Giuseppe

: Giuseppe Sardegna: Edoardo

Francesco, Antonio e Giuseppe restano veri pilastri del Sud, spesso legati alla famiglia, alla devozione religiosa e alla storia locale. Accanto a loro, Edoardo conquista spazi anche qui, soprattutto in Abruzzo e Sardegna.

Nomi femminili più scelti, regione per regione

Nord e Sicilia: l’impero di Sofia (con tre eccezioni)

Per le bambine il quadro è più uniforme: al Nord e in Sicilia vince quasi ovunque Sofia.

Piemonte , Liguria , Lombardia , Veneto , Friuli-Venezia Giulia , Emilia-Romagna , Sicilia : Sofia

, , , , , , : Sofia Valle d’Aosta : Amélie

: Amélie Provincia autonoma di Trento : Alice

: Alice Provincia autonoma di Bolzano: Emma

Le tre eccezioni dicono molto: Emma, Amélie e Alice hanno un sapore più internazionale e confermano come alcune aree di confine abbiano un rapporto diverso con i nomi “globali”.

Centro: Ginevra, Aurora e Matilde cambiano il copione

Nel Centro, le scelte femminili sono decisamente più varie.

Toscana : Matilde

: Matilde Umbria : Ginevra (spesso ex aequo con Sofia)

: Ginevra (spesso ex aequo con Sofia) Marche : Aurora (con Sofia)

: Aurora (con Sofia) Lazio : Ginevra

: Ginevra Molise: Ginevra (con Sofia)

Ginevra, Aurora e Matilde rappresentano una nuova ondata: nomi eleganti, dal gusto letterario o luminoso, che scalfiscono il lunghissimo primato di Sofia.

Sud e Isole (esclusa la Sicilia): Giulia e le altre protagoniste

Scendendo verso Sud, cambia ancora lo scenario.

Campania : Vittoria

: Vittoria Abruzzo : Aurora (con Sofia)

: Aurora (con Sofia) Puglia : Giulia

: Giulia Basilicata : Giulia

: Giulia Calabria : Giulia

: Giulia Sardegna: Beatrice

Qui Giulia è il nome-bandiera, soprattutto nelle regioni affacciate sullo Ionio. La Campania sceglie una femminilità assertiva con Vittoria, mentre la Sardegna va controcorrente con Beatrice, confermata dall’Istat come prima scelta dell’isola nel 2025.

Le regioni più originali e uno strumento per curiosi: Istat ContaNomi

Alcune regioni meritano un focus a parte. In Campania, la coppia Antonio e Vittoria racconta un attaccamento alla famiglia e alla tradizione, ma con un tocco di grinta al femminile. In Sicilia, il ritorno di Giuseppe al primo posto tra i maschi dialoga con una lunga storia di omonimi, spesso legata ai nonni. La Sardegna preferisce l’accoppiata Edoardo-Beatrice, quasi una mini-classifica autonoma. Il Trentino-Alto Adige divide le preferenze: Noah ed Emma a Bolzano, Leonardo e Alice a Trento.

Se vi incuriosisce capire quanto è diffuso il vostro nome o quelli che state valutando, l’Istat mette a disposizione il calcolatore ContaNomi. In pratica, basta:

Inserire il nome (con la grafia esatta). Selezionare sesso e anno di nascita. Confrontare quante persone lo portano in Italia e, volendo, nella vostra regione.

In pochi secondi saprete se state puntando su un super classico o su un outsider destinato a spiccare sul registro di classe.

Alla fine, seguire o no la moda regionale è una scelta tutta vostra. Queste classifiche aiutano a capire il contesto: se vi piace l’idea di un nome che “fa gruppo”, o se preferite che vostro figlio sia l’unico Edoardo o la sola Beatrice del quartiere. L’importante è che, ogni volta che lo pronuncerete, quel nome suoni giusto per la vostra storia familiare.