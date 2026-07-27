Dalle passerelle Dior al Met Gala 2026, il trucco senza mascara domina l’estate delle cool girl. Cosa rende questo look no make-up così desiderabile?

Alle sfilate Primavera/Estate 2026 di Dior, Burberry, Chloé e Lacoste le modelle sono uscite in passerella con ciglia nude. Nessuna traccia di mascara, solo piegaciglia e pelle luminosa. Al Met Gala molte celeb hanno seguito la stessa strada: blush diffuso, labbra protagoniste e sguardo lasciato sorprendentemente “al naturale”.

Intanto su TikTok gli hashtag #nomascaramakeup e #nomascara macinano visualizzazioni, e secondo la società di analisi dei consumi Spate negli Stati Uniti nell’ultimo anno le vendite di accessori e trattamenti ciglia sono calate del 12,9 per cento, mentre la popolarità del mascara nero è scesa di quasi il 10 per cento. In poche parole: il trucco senza mascara è diventato il nuovo codice beauty delle ragazze più cool.

Trucco senza mascara: che cos’è davvero la tendenza no mascara

Il trucco senza mascara, o no mascara makeup, è un look occhi che elimina del tutto il prodotto simbolo del beauty. Le ciglia restano nude, appena incurvate, mentre il resto del viso lavora di equilibrio: base sottile, correttore mirato, sopracciglia pettinate, blush generoso e labbra curate. Non è trascuratezza, ma un minimalismo pensato, che lascia intravedere la texture reale della pelle.

La versione più fashion ha persino un nome: ghost lashes, le “ciglia fantasma”. Si ottengono con piegaciglia, siero rinforzante e magari un primer trasparente o un balsamo passato con uno scovolino pulito. Nessun pigmento, solo definizione e lucidità. L’occhio appare aperto, ma il risultato resta soft, quasi come se non vi foste truccate.

Alle sfilate Primavera/Estate 2026 questo tipo di trucco occhi senza mascara è stato protagonista: da Dior a Burberry l’unico trattamento previsto per le ciglia era il piegaciglia, mentre a Chloé e Lacoste l’attenzione andava alle labbra colorate. La make up artist delle celeb Mary Phillips ha riassunto il mood così: «C’è un movimento generale verso occhi più leggeri, morbidi e naturali». La regola del “un filo di mascara e via” non è più intoccabile.

Perché il trucco senza mascara piace (soprattutto in estate)

Il primo motivo è banalissimo: comodità. Senza mascara non dovete più temere sbavature nel caldo umido, residui sul cuscino o struccaggi eterni davanti allo specchio. Chi ha occhi sensibili o porta lenti a contatto sa quanto possa essere fastidioso strofinare ogni sera le ciglia con bifasici e dischetti. Un’occasione concreta per dare una pausa alla zona più delicata del viso.

In più l’estate amplifica ogni problema: tra sudore, mare, piscina e condizionatori, anche il miglior mascara waterproof può seccare le ciglia o creare aloni. Il trucco occhi senza mascara sopporta meglio il caldo, non teme tuffi e docce improvvisate e si armonizza con basi leggere, creme colorate e fondotinta effetto pelle nuda.

Ma c’è anche una questione di linguaggio visivo. Il mascara rende subito lo sguardo più drammatico e sensuale; toglierlo ammorbidisce i lineamenti e fa sembrare il viso più riposato. È lo stesso messaggio del quiet luxury in moda: chi osa uscire con ciglia nude comunica sicurezza, gusto minimalista, zero ansia da “occhio perfetto”. L’effetto è sofisticato, ma senza gridare.

Anche i numeri dicono che non è solo un capriccio social. Spate registra negli USA un calo del 12,9 per cento nelle vendite di ciglia finte e sieri, e di quasi il 10 per cento per il mascara nero. Intanto, secondo la International Society of Aesthetic Plastic Surgery, la blefaroplastica nel 2024 è aumentata del 13,4 per cento.

Come copiare il look no mascara delle cool girl in 5 mosse

1. Preparate la pelle. Puntate su skincare curata e una base leggerissima: crema colorata, siero con pigmento o fondotinta sottile. Occhiaie e rossori si correggono con poco prodotto mirato, non con strati pesanti.

2. Lavorate sulle ciglia senza colore. Usate il piegaciglia alla radice, poi un primer trasparente o un balsamo applicato con uno scovolino pulito per separare e lucidare. Se le ciglia sono deboli, valutate un siero rinforzante serale.

3. Fate parlare blush e bronzer. Le cool girl spostano l’attenzione sulle guance: blush in crema pesca o rosa, portato fino alle tempie e un tocco sul naso, più un bronzer morbido per scolpire senza righe visibili.

4. Definite l’occhio in modo soft. Una matita marrone o grigio tortora passata nella rima interna superiore (tightlining) dà l’illusione di ciglia più folte. Potete aggiungere un ombretto beige, taupe o malva leggerissimo sulla palpebra.

5. Rendete protagoniste sopracciglia e labbra. Sulle prime basta un gel trasparente o leggermente colorato. Per la bocca scegliete tra gloss nude effetto bagnato oppure un rossetto rosso o berry, applicato e poi sfumato ai bordi per un effetto morbido.

Se avete ciglia chiarissime o dritte, un trattamento di laminazione o una tintura semipermanente può farvi sentire più “vestite” anche senza mascara. Per abituarsi basta iniziare a saltarlo nei weekend e in qualche serata estiva.