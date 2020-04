Indecise sulla nail art per il matrimonio? Ecco come sceglierla e come coccolare le unghie nel modo giusto

Prendo te…….come mio sposo! In uno dei giorni più romantici della tua vita, tutto deve essere organizzato nei minimi dettagli: dall'abito alla cerimonia, fino alla manicure sposa che diventa protagonista e finisce sotto i flash per tutta la giornata – soprattutto durante il momento dello scambio degli anelli. Ma niente paura: vi diamo noi i consigli su come fare una manicure sposa impeccabile e indimenticabile!

Come preparare le unghie

Nel periodo che precede il matrimonio, è bene preparare le unghie e renderle più forti. Ecco cosa fare: evitate saponi troppo aggressivi e proteggete le mani con creme idratanti e nutrienti da applicare la sera, prima di andare a dormire, in modo da permettere alla pelle di assorbire la crema al meglio. Curate le cuticole con oli che le ammorbidiscono. Prima di passare nelle mani di un'esperta, cominciate a dare alle unghie la forma che desiderate, ma senza tagliarle: basta usare una limetta. Se avete unghie fragili, infine, fate un trattamento con prodotti ad hoc aiutandovi con una dieta corretta.

Se le unghie sono curate e smaltate, ma il risultato finale non vi convince del tutto a causa di piccoli inestetismi cutanei o mancanza di elasticità della pelle, una “mano” arriva dalla radiofrequenza. Come funziona? Tramite un applicatore, i terapisti scaldano il tessuto sottocutaneo, schiarendo le macchie solari e da invecchiamento e levigando la pelle. Il trattamento – che sta conquistando sempre più le spose italiane – in genere si conclude con un piacevole massaggio e l’applicazione di una crema idratante e rinfrescante.

Che forma dovrebbe avere l’unghia?

Non esiste una regola precisa: scegliete la forma che più vi piace per la vostra manicure sposa. Se volete un effetto classico e romantico, optate per la forma tondeggiante oppure ovale, ma se avete un'unghia corta, la soluzione migliore è una forma squoval (una via di mezzo tra squadrata e ovale). Se, infine, avete un'unghia lunga e volete una manicure catchy, anche la forma a mandorla può essere una scelta azzeccata.

Smalto in gel o semipermanente?

Se l'unghia non è curatissima, lo smalto in gel può essere la scelta giusta per dare la forma desiderata e aspettare, nel frattempo, che l'unghia cresca naturalmente. Se non è necessario ricostruire l'unghia, il semipermanente è l'alternativa migliore perché regala un aspetto curato per circa 15 giorni senza dare spessore.

Manicure e pedicure: smalto coordinato o differente?

Come sempre, tutto dipende dal look e dalle vostra preferenze. Se indossate i sandali, però, il nostro consiglio è di scegliere un nail look coordinato, magari su toni neutri, per andare sul sicuro!

Come scegliere il colore dello smalto per il matrimonio

Se avete unghie corte e amate lo stile bon ton, optate per un colore chiaro o pastello. La manicure nude, infatti, resta sempre la più gettonata ed è quella a prova di errore. Se il look finale è molto originale o vintage, nulla vieta di scegliere tonalità più scure e intense, dal rosa antico fino al rosso! Fate delle prove studiando l'abbinamento con il vestito.

Quando fare pedicure e manicure?

Meglio fissare l’appuntamento per pedicure e manicure a pochi giorni dalle nozze per evitare che le unghie (e lo smalto) possano rovinarsi.

Qualche rimedio utile per i giorni prima del matrimonio

Fate degli impacchi nutrienti per unghie e mani (anche con olio e succo di limone o bicarbonato diluito in acqua) e non applicate smalti troppo scuri a ridosso del matrimonio per non stressare l'unghia.

