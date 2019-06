Siete alla ricerca della manicure perfetta per il vostro matrimonio? Ecco le proposte più romantiche e classy a cui ispirarvi

Inutile a dirsi, nel beauty look di una sposa contano anche i minimi dettagli e la manicure scelta per il grande giorno è di fondamentale importanza.

Cercate ispirazioni per unghie da matrimonio belle, eleganti e particolari?

Abbiamo selezionato per voi quelle più chic e al tempo stesso di tendenza da provare, tutte rigorosamente declinate nelle tonalità classiche e super romantiche: rosa nude, beige e bianco, con una piccola aggiunta di effetti speciali.



Scegliete la vostra preferita tra le nostre 7 proposte.

Glitter

Semplice e raffinata, ma con quel tocco di brillantezza per rendere tutto più glam. Su una base trasparente dal finish extra lucido sono stati applicati dei glitter color oro rosa alla base delle unghie, per creare una over the moon manicure scintillante.



Effetto sabbia

Le unghie sabbiate, grazie al finish opaco e brillante, sono estremamente chic e particolari, perfette per esaltare al meglio le vostre mani il giorno del vostro matrimonio. Scegliete questa manicure in una tonalità di beige che si abbini all'effetto dorato della "sabbia".



Minimal

Divertente, contemporaneo e terribilmente dolce, questo nail look in stile minimalista punta tutto sul dettaglio a cuore glitterato come accent nail.



Baby boomer

L'effetto ombré che reinventa la french manicure è la nail art più amata del momento, soprattutto se abbinata alle unghie a ballerina. Con i suoi classici colori che sfumano dal rosa nude al bianco, è una soluzione perfetta per le vostre unghie da matrimonio.



3D

Siete amanti delle nail art che si fanno notare? Allora la decorazione floreale in rilievo è quella che fa per voi, ma limitatevi a sfoggiarla come accent nail per un risultato più discreto.



Gold french

Volete aggiungere un tocco prezioso alle vostre unghie sposa? Optate per una french minimale, reinterpretata con le tip dorate al posto del classico bianco.



Madreperla

Con quel delicato effetto cangiante, la madreperla è sempre la quintessenza dell'eleganza. In questa manicure è stata abbinata al foil dorato, il tutto in piccole dosi.



Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa