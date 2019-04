Come prendersi cura al meglio delle unghie che tendono a spezzarsi? Ecco tutti i consigli utili da seguire e i prodotti migliori per una manicure al top

Quello delle unghie fragili che tendono a sfaldarsi e spezzarsi è un problema molto comune. Le cause? Sono molteplici, le più comuni sono un'alimentazione carente di principi nutritivi e i piccoli traumi della vita quotidiana.

Per avere delle belle unghie, sane e forti, dovete innanzitutto curare al meglio la vostra alimentazione, facendo sì che sia il più possibile bilanciata tra proteine, sali minerali e vitamine.

Fate poi attenzione a trattare al meglio le vostre unghie, evitando che subiscano traumi e che vengano a contatto con agenti troppo aggressivi, soprattutto quando vi occupate delle faccende domestiche.

Se fate il semipermanente o la ricostruzione, affidatevi sempre a dei bravi professionisti, per evitare di danneggiare le unghie durante la rimozione dello smalto.

Di cosa sono fatte le unghie? Sono delle lamine cornee costituite essenzialmente da cheratina (una proteina), e sono protette dalle cuticole, per questo è buona norma fare una manicure completa che se ne prenda cura con prodotti emollienti e nutrienti.



Anche una buona e costante limatura evita che le unghie continuino a spezzarsi, e non dimenticate mai di applicare il base coat prima dello smalto, per proteggere al meglio la superficie dell'unghia. Fate attenzione anche al solvente, deve essere il più delicato possibile.



In commercio esistono poi prodotti specifici per trattare in maniera intensiva le unghie fragili, abbiamo selezionato per voi i più efficaci.

