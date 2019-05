Bianca, rosa o con punti luce? Scegliete la nail art più bella per il giorno del sì

Per il giorno del matrimonio anche i dettagli devono essere perfetti. Dall'abito al make-up fino alla nail art che, complici gli scatti del fotografo, finisce spesso in primo piano.

Gli smalti sposa più gettonati sono sempre il rosa, il nude o il bianco in tonalità eleganti e discrete. Ma non mancano soluzioni più preziose per chi vuole brillare.

Scoprite le manicure più belle per il vostro matrimonio con la nostra selezione.

Manicure bianca

Una tonalità bianco cremoso spicca su unghie dalla forma ovale. Se volete un risultato long lasting, potete sempre optare per uno smalto semipermanente.

Nail art con glitter

La tonalità pastello sulle unghie lunghissime rappresenta una scelta inusuale, tanto come il dettaglio glitter.

Trasparente

Il colore è impercettibile su questa french manicure molto discreta.

Con punto luce

Sulla lunetta sono applicati dei punti luce. Per chi ama l'effetto manicure gioiello.

Disegni color oro

Una nota festosa color oro vivacizza una classica manicure rosa nude.

Manicure rosa pallido

È la tinta più discreta per eccellenza: sfoggiatela su unghie dalla forma rotondeggiante.

Pietre preziose

Punti luce a cascata sull'anulare rendono particolare una nail art rosa lattiginoso, il colore preferito dalle spose.

Manicure rosa chiaro

Minimal ma d'effetto: lo smalto contiene una punta di bianco che rende il finish più brillante ed evidente.

Effetto holo

Base rosa e finish olografico con disegno geometrico: per chi ama osare.

Bicolor

Rosa o bianco? Non è fondamentale scegliere, soprattutto se potete arricchire la manicure con dettagli luminosi.

Credit ph: Unsplash.com

Artwork by Elisa Costa