Oversize, cropped o classica: il capo più versatile del guardaroba si reinventa per la nuova stagione e conquista ogni look

A tutto denim! E le camicie in particolare sono uno di quei capi che non hanno bisogno di presentazioni: entrano in punta di piedi nel guardaroba e finiscono per diventare protagoniste dei nostri look di tutti i giorni. Le camicie di jeans infatti hanno quel fascino rilassato e curato che le rende perfette dal lunedì mattina al weekend fuori città, per aperitivi improvvisati e giornate “non so cosa mettermi ma voglio essere carina”.



*** Camicie: i modelli più eleganti della primavera 2026 ***

Per la primavera 2026, le camicie di jeans si confermano un vero passe-partout, ma con qualche twist interessante che la rende tutto fuorché banale. Oversize, fitted, cropped, con lavaggi chiari effetto lived-in o blu profondi più strutturati: il denim si reinventa ancora una volta e si presta a interpretazioni sempre diverse, dal minimal chic al più statement.

Il bello? È uno di quei capi che funziona sempre, anche quando sembra troppo semplice per essere vero. Con i pantaloni coordinati crea il perfetto total denim look (sì, ancora lui, e sì, continua a piacerci), ma basta aprirla sopra una t-shirt bianca per ottenere subito quell’effetto effortless che sembra studiato ma non lo è. E se la indossate chiusa e infilata in una gonna midi o in un pantalone sartoriale, il risultato è sorprendentemente elegante, con quel contrasto di stili che oggi è più attuale che mai.

Insomma, le camicie in denim non sono più solo un basic: sono pezzi chiave che si muovono con disinvoltura tra tendenze e stagioni, adattandosi a chi la indossa più che dettando regole. E forse è proprio questo il loro segreto.

Ecco una mini selezione di modelli da tenere d’occhio: tra reinterpretazioni contemporanee e classici intramontabili, è il momento giusto per trovare la propria nuova camicia in denim preferita.



Camcie di jeans : i modelli della primavera 2026 da aggiungere in wishlist

DIESEL

Credits: diesel.com

MAJE

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MANGO

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MAX&CO

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FORTELA

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LEVI'S

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AGOLDE

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ZARA

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