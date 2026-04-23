Denim attitude: la camicia di jeans è il passe-partout per la primavera
A tutto denim! E le camicie in particolare sono uno di quei capi che non hanno bisogno di presentazioni: entrano in punta di piedi nel guardaroba e finiscono per diventare protagoniste dei nostri look di tutti i giorni. Le camicie di jeans infatti hanno quel fascino rilassato e curato che le rende perfette dal lunedì mattina al weekend fuori città, per aperitivi improvvisati e giornate “non so cosa mettermi ma voglio essere carina”.
*** Camicie: i modelli più eleganti della primavera 2026 ***
Per la primavera 2026, le camicie di jeans si confermano un vero passe-partout, ma con qualche twist interessante che la rende tutto fuorché banale. Oversize, fitted, cropped, con lavaggi chiari effetto lived-in o blu profondi più strutturati: il denim si reinventa ancora una volta e si presta a interpretazioni sempre diverse, dal minimal chic al più statement.
Il bello? È uno di quei capi che funziona sempre, anche quando sembra troppo semplice per essere vero. Con i pantaloni coordinati crea il perfetto total denim look (sì, ancora lui, e sì, continua a piacerci), ma basta aprirla sopra una t-shirt bianca per ottenere subito quell’effetto effortless che sembra studiato ma non lo è. E se la indossate chiusa e infilata in una gonna midi o in un pantalone sartoriale, il risultato è sorprendentemente elegante, con quel contrasto di stili che oggi è più attuale che mai.
Insomma, le camicie in denim non sono più solo un basic: sono pezzi chiave che si muovono con disinvoltura tra tendenze e stagioni, adattandosi a chi la indossa più che dettando regole. E forse è proprio questo il loro segreto.
Ecco una mini selezione di modelli da tenere d’occhio: tra reinterpretazioni contemporanee e classici intramontabili, è il momento giusto per trovare la propria nuova camicia in denim preferita.
Camcie di jeans : i modelli della primavera 2026 da aggiungere in wishlist
DIESEL
Credits: diesel.com
MAJE
Credits: maje.com
MANGO
Credits: mango.com
MAX&CO
Credits: maxandco.com
FORTELA
Credits: fortela.com
LEVI'S
Credits: levi.com
AGOLDE
Credits: agolde.com
ZARA
Credits: zara.com
© Riproduzione riservata