Dai red carpet ai video GRWM su TikTok, il make-up a lunga durata conquista ogni momento della giornata. Ecco come

Il make-up a lunga durata sta conquistando sempre più terreno tra i consumatori, trasformandosi da necessità delle celebrità sul red carpet a scelta quotidiana per chi desidera un trucco resistente e impeccabile. Tra i protagonisti di questo fenomeno, come raccontato in questo articolo di Glossy, c’è Hannah Campbell (@theglownarrative), influencer di TikTok con quasi mezzo milione di follower, che ha saputo intercettare le esigenze del suo pubblico. Nei suoi video, Campbell mostra l’evoluzione dei prodotti nel corso della giornata, anticipando le domande dei follower su durata, sbiadimento e brillantezza.

Make-up a lunga durata: il perché di un successo

Il concetto è chiaro: oggi prima di fare un acquisto, vogliamo sapere se il trucco “regge”, performa, risponde bene alle nostre aspettative. E non è solo un tema economico – fare un investimento che renda – ma anche di esigenze. Oggi viviamo molte ore fuori casa e vogliamo un make-up che faccia bene il suo lavoro. Ovvero che non sbavi, sparisca, ossidi. Ora, il make-up a lunga durata non è nato ieri, ma affonda le sue radici nel trucco teatrale con formule che già più di 40 anni fa erano diventate resistenti grazie a ingredienti come i siliconi (troppo spesso demonizzati). Prodotti iconici come il Double Wear Stay-in-Place Foundation di Estée Lauder – che oggi torna sul mercato con una formula rinnovata – o il ColorStay Foundation di Revlon hanno segnato quell’epoca, aprendo la strada a una nuova generazione di referenze progettate per durare a lungo, persino sotto le mascherine imposte dal periodo Covid.

TikTok e i prodotti make-up long lasting

Ricordate il 2020? Era tutto un chiedersi come trattare la pelle sotto le mascherine e come fare in modo che il trucco non sbiadisse nonostante le restrizioni. Adesso che non siamo sotto emergenza, il fenomeno è cambiato ma non del tutto. Perché nei video “GRWM” (get ready with me), si trovano sempre più prodotti che “durano tutto il giorno". Per esempio, i rossetti che una volta dovevano resistere ai baci, oggi devono resistere a lungo e basta. I marchi hanno saputo intercettare le esigenze di influencer (e non) e si stanno sempre più focalizzando su questa categoria di prodotti, come racconta sempre Glossy, con nuovi lanci che vanno dai fondotinta a lip stain e blush, tutti fatti - appunto - per durare.

Ecco alcuni dei prodotti, tra novità e best seller, che abbiamo provato per voi e che vi consigliamo.

Make-up a lunga durata: i prodotti da provare

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Credit ph: Spotlight/Launchmetrics