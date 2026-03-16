Resiste tutto il giorno: il boom del long-wear makeup
Il make-up a lunga durata sta conquistando sempre più terreno tra i consumatori, trasformandosi da necessità delle celebrità sul red carpet a scelta quotidiana per chi desidera un trucco resistente e impeccabile. Tra i protagonisti di questo fenomeno, come raccontato in questo articolo di Glossy, c’è Hannah Campbell (@theglownarrative), influencer di TikTok con quasi mezzo milione di follower, che ha saputo intercettare le esigenze del suo pubblico. Nei suoi video, Campbell mostra l’evoluzione dei prodotti nel corso della giornata, anticipando le domande dei follower su durata, sbiadimento e brillantezza.
@theglownarrative Call me if a bold cream staining lip liner comes out, I NEED IT #kulfi #kulfilipliner #lipliner #liplinerreview #liplinerstain ♬ Stylish Bossa Nova, beautiful Brazilian Jazz that fits well in calm cafes and lounges(1406018) - ricca
Make-up a lunga durata: il perché di un successo
Il concetto è chiaro: oggi prima di fare un acquisto, vogliamo sapere se il trucco “regge”, performa, risponde bene alle nostre aspettative. E non è solo un tema economico – fare un investimento che renda – ma anche di esigenze. Oggi viviamo molte ore fuori casa e vogliamo un make-up che faccia bene il suo lavoro. Ovvero che non sbavi, sparisca, ossidi. Ora, il make-up a lunga durata non è nato ieri, ma affonda le sue radici nel trucco teatrale con formule che già più di 40 anni fa erano diventate resistenti grazie a ingredienti come i siliconi (troppo spesso demonizzati). Prodotti iconici come il Double Wear Stay-in-Place Foundation di Estée Lauder – che oggi torna sul mercato con una formula rinnovata – o il ColorStay Foundation di Revlon hanno segnato quell’epoca, aprendo la strada a una nuova generazione di referenze progettate per durare a lungo, persino sotto le mascherine imposte dal periodo Covid.
TikTok e i prodotti make-up long lasting
Ricordate il 2020? Era tutto un chiedersi come trattare la pelle sotto le mascherine e come fare in modo che il trucco non sbiadisse nonostante le restrizioni. Adesso che non siamo sotto emergenza, il fenomeno è cambiato ma non del tutto. Perché nei video “GRWM” (get ready with me), si trovano sempre più prodotti che “durano tutto il giorno". Per esempio, i rossetti che una volta dovevano resistere ai baci, oggi devono resistere a lungo e basta. I marchi hanno saputo intercettare le esigenze di influencer (e non) e si stanno sempre più focalizzando su questa categoria di prodotti, come racconta sempre Glossy, con nuovi lanci che vanno dai fondotinta a lip stain e blush, tutti fatti - appunto - per durare.
Ecco alcuni dei prodotti, tra novità e best seller, che abbiamo provato per voi e che vi consigliamo.
Make-up a lunga durata: i prodotti da provare
Double Wear Stay-in-Place Makeup Fondotinta Lunga Tenuta 36h
Flushed Lip Stain di Summer Friday
Hydrating Lip Stain Lip Nectar di Violette FR
DEAR DAHLIA Perfect Designing Shadow Stick
Eyeliner The Calligraphist Overskin by Veralab
Revlon ColorStay Full Cover™ Fondotinta
Laura Mercier Polvere fissante traslucida
Infaillible Matte Resistance rossetto liquido di L'Oréal Paris
Urban Decay 24/7 glide-on Eye Pencil
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Credit ph: Spotlight/Launchmetrics
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