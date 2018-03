Guida pratica all'uso dei pennelli da trucco per ottenere un make up viso, occhi e labbra dal risultato impeccabile

I pennelli da trucco non sono strettamente necessari - nulla vieta di truccarvi con le dita - ma sicuramente aiutano a ottenere un make up impeccabile, dal risultato simile a quello professionale.

È importante sceglierli di buona qualità per un ottimo risultato. Non è necessario collezionarne a decine, ma investire su pochi pennelli essenziali.

Quali sono i vantaggi nell'usarli?

1. Aiutano a sfumare al meglio i prodotti

al meglio i prodotti 2. Permettono di ottenere effetti più strutturati rispetto al truccarsi con le dita

rispetto al truccarsi con le dita 3. Sono più igienici (a patto di lavarli con cura dopo ogni uso!)





Noi di Grazia.it vi spieghiamo la funzione di ogni tipologia di pennello e qual è il modo migliore per usarli, per il make up del viso, degli occhi e delle labbra.

Pennelli per il trucco viso

Per applicare il fondotinta privilegiate pennelli dalle setole sintetiche, possono essere piatti a lingua di gatto oppure con una superficie piatta leggermente inclinata. Enrambe queste due tipologie garantiscono una buona coprenza modulabile. Per un risultato più leggero, optate per i cosiddetti pennelli duo-fibre con cui picchiettare il prodotto alternando movimenti circolari. Il risultato sarà simile a quello dell'airbrush.



Per il blush potete usare anche le fibre naturali se si tratta di prodotti in polvere. Scegliete una dimensione media, piatto e arrotondato se preferite applicarlo sulle gotte od obliquo se volete stenderlo lungo lo zigomo.

Per il contouring scegliete un pennello piccolo, per avere maggior controllo e precisione. I pennelli piatti applicano il prodotto secondo linee piuttosto nette e per un risultato ad alto impatto. Per un effetto più soft e diffuso scegliete un pennello leggermente conico, per sfumare nel punto in cui andrete ad applicare il prodotto.

La cipria va applicata con un pennello ampio e morbido con cui tamponare il prodotto nella zona T e diffonderlo sulle guance.

Per ottenere un risultato delicato con l'illuminante scegliete un pennello a ventaglio, a prova di discoball.

Pennelli per il trucco occhi

Per applicare l'ombretto sulla palpebra mobile vi servirà un pennello piatto a lingua di gatto, in grado di prelevare bene il colore e applicarlo sulla palpebra con la massima intensità. Sceglietelo in fibre naturali per gli ombretti in polvere e in fibre sintetiche per quelli in crema.



La sfumatura è la parte più importante del trucco occhi. Va realizzata con un pennello apposito, dalle setole morbide e lunghe che si restringono verso la punta. Sceglietelo della dimensione giusta adatta alla vostra palpebra.

Per i dettagli, troverete indispensabile il cosiddetto pennello a penna, dalle setole dense e appuntite, ottimo per sfumare la matita o applicare il colore lungo la v esterna o ancora nel punto luce interno.

Se applicate l'eyeliner in gel vi servirà un pennello apposito, dalla punta obliqua o sottile a punta. Provate per vedere quale si adatta meglio alla forma del vostro occhio e alla vostra manualità.

Pennelli per il trucco labbra

Il rossetto andrebbe sempre applicato con il pennello, per un risultato davvero impeccabile. Vi permette di controllarne la stesura e stratificare il colore fino a raggiungere l'intensità che desiderate.



Vi servirà un pennellino di precisione, per definire al meglio il contorno labbra, con le setole compatte, piatte sulla punta o a forma conica, per utilizzarlo al meglio anche in verticale.

Credit ph.: pexels.com