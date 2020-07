Lasciatevi conquistare dalle collezioni make up estate 2020: colorate e glam, mettono di buonumore e fanno sognare vacanze esotiche

Le collezioni make up estate 2020 sono colorate, calde e magnetiche, un vero e proprio invito alla spensieratezza.

La moda di stagione propone infatti un trucco colorato e glam che fa sognare le vacanze.

I brand più cool, come Dior, Sephora, Kiko e Chanel, pongono infatti l'accento su beauty look particolarmente radiosi i cui colori caldi scolpiscono il viso ravvivandolo al meglio.

Perfette sulla pelle abbronzata - sia dal sole che dall'autoabbronzante - le tonalità del bronzo, arancione, rosa e corallo la fanno da padrone tra le collezioni make up estate 2020.

Trovate la proposta giusta per voi e regalatevi make up da vacanza (anche se resterete in città) continuando a leggere questo articolo.

Quest'estate vorreste svegliarvi in un paradiso tropicale? Kiko ha pensato a voi con la collezione in edizione limitata estate 2020. Il suo punto di forza? Molti dei prodotti della gamma proteggono la pelle con filtro solare, sono a lunga durata e resistenti ad acqua e sudore.

Un vero e proprio invito a giocare con il colore. Una linea trucco estiva ricca e versatile, che abbina shade neutre a toni extra brillanti per un risultato make up ad alto impatto. Le tonalità proposte spaziano da rosa e arancione a fucsia, viola e blu elettrico.

Rosso, corallo e bronzo sono i colori chiave della limited edition firmata Pupa Milano. Ispirata a tramonti tropicali infuocati, propone anche tocchi di blu ipnotici.

Una giornata in barca, il sole che bacia la pelle. Un make up sobrio e luminoso, elegante e sofisticato. Il focus? La pelle, radiosa e lievemente abbronzata, effetto sunkissed.

Milano ispira questa linea trucco minimal-chic dedicata a un trucco estivo luminoso che impreziosisce il viso all'istante. La gamma include una BB cream effetto detox, ombretti e gloss in stick, mascara waterproof e blush effetto seta dal look glowy.

Volete vedere il mondo attraverso "lenti rosa"? Questa è la collezione trucco che fa per voi. Disponibile in esclusiva da Sephora Italia, include due iconiche palette occhi, due matite labbra, due lipstick opachi e due gloss, rigorosamente in total pink. Il dettaglio che fa la differenza? Naomi Campbell è testimonial della collezione (come del brand).

Questa linea deluxe include due duo per il viso e quattro diversi balsami idratanti per labbra. Come sempre, il marchio è attivo in progetti per la salvaguardia degli animali. Nello specifico, parte del ricavato dalla vendita di questi prodotti andrà a finanziare i programmi di WildAid a favore di squali e mante. Disponibile in esclusiva italiana presso il beauty store Stefano Saccani Parma.

In vendita esclusiva nei punti vendita Ethos Profumerie, questa edizione limitata racconta la storia di uno spirito libero e ribelle. Ispirata alla modella inglese Edie Campbell, propone una pelle fresca e luminosa, occhi e labbra seducenti. I colori? Quelli dell’alba.

Un'esplosione di fiori con la romantica linea trucco del marchio italiano. La gamma include blush in stick e gloss dall'effetto tridimensionale.

Come un tramonto fluorescente su Miami, questa linea trucco conquista con shade calde e vibranti come arancione, pesca e fucsia. I pack minimali sono pop, il make up proposto fresco e goloso.

Una linea trucco essenziale, studiata per enfatizzare la naturale bellezza di ogni donna. Il fil rouge? Il rosso, passionale e magnetico.

La collezione Wycon estate 2020 è un'esplosione di colore in nuance vitaminiche ricche di carattere. I pack hanno un look pop e giocoso, per un'estate frizzante.