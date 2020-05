Voglia di un colorito sunkissed? Provate i migliori autoabbronzanti 2020 corpo e viso. Qui vi spieghiamo come usarli e quali scegliere

Il primo sole ci fa venire voglia di sfoggiare subito un'abbronzatura dorata. Se non amate i bagni di sole (anche sul terrazzo di casa) o se non volete aspettare l'estate, niente di meglio che regalarsi una tintatella fake utilizzando i migliori autoabbronzanti 2020. Come suggerisce il nome, si tratta di prodotti che riproducono sulla pelle il colore dell'abbronzatura senza necessità di esporsi ai raggi solari. (E, dopo l'estate, sono perfetti per prolungare la tintarella!).

Autoabbronzanti: cosa sono e come funzionano

L'autoabbronzante agisce sulla pelle attraverso il diidrossiacetone (DHA), una molecola di sintesi (presente naturalmente anche nel nostro corpo) che, a contatto con la cheratina, determina un cambiamento di colore donando all'incarnato il classico effetto sunkissed che può variare in intensità in base al tipo e alla quantità di prodotto applicato. Quello che avviene non è altro che una reazione visibile sulla strato corneo della pelle. A differenza dell'esposizione al sole, l'autoabbronzante non va in alcun modo a stimolare la melanina. Crea, invece, una reazione tra gli ingredienti di un prodotto abbronzante (che può essere in crema, in olio, in mousse o in spray) e le proteine dello strato corneo.

Autoabbronzanti: come usarli

Prima di applicare un autoabbronzante, è consigliato usare uno scrub o un esfoliante su tutto il corpo, per eliminare le cellule morte e poter, poi, sfoggiare un'abbronzatura naturale. Fate molta attenzione ai gomiti e alle ginocchia. In questa zona, l'applicazione rischia di non essere molto omogenea. Prima di passare il prodotto sulla pelle – che deve essere asciutta – assicuratevi di avere un paio di guanti di lattice. Noi li consigliamo per evitare che il prodotto si depositi sulle mani. In alternativa, basta lavarle con acqua e sapone subito dopo aver applicato l'autoabbronzante.

Il nostro consiglio: applicate il prodotto sempre su pelle asciutta, preferibilmente la sera. Se il prodotto è in spray, spruzzatelo a una distanza di trenta centimetri dalla pelle. Asciugate, poi, con il phon. Se è in mousse o crema, applicatelo massaggiando su tutto il corpo e poi sfumate sui piedi muovendo dalle caviglie verso le dita.

Autoabbronzante viso

In genere, i prodotti per il viso sono diversi da quelli per il corpo. Gli autoabbronzanti viso, infatti, sono caratterizzati da speciali formulazioni pensate per quest'area del corpo più sensibile. Potete scegliere un autoabbronzante in spray, molto semplice da applicare, oppure in gocce da miscelare alla crema quotidiana, in versione maschera notturna per risvegliarsi con un colorito invidiabile, infine con effetto blur per perfezionare la grana della pelle da applicare prima del make-up, come base long lasting.

Pronte a sfoggiare un colorito invidiabile? Vi diamo una mano noi con la selezione dei migliori autoabbronzanti 2020 e dei must have del momento.

Credit ph: Mondadoriphoto, Pixels, GettyImages