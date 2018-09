Scoprite insieme a noi i migliori beauty look che hanno sfoggiato le star sul tappeto rosso della 75° edizione del Festival del Cinema



Tutti i riflettori in questi giorni sono puntati sulla Laguna e, mentre aspettiamo di conoscere quale sarà il film con il Leone D'Oro premiato alla 75° edizione del Festival del Cinema di Venezia, non possiamo fare a meno di ammirare i look da sogno delle star che sera dopo sera sfilano sul red carpet del Lido.

Un'occasione imperdibile per prendere ispirazione dai beauty look più glamour eleganti sfoggiati dalle nostre celebrity preferite.

Quest'anno abbiamo voluto selezionare i dettagli beauty più belli e particolari che hanno segnato questa Venezia 2018, dal rossetto rosso di Sara Sampaio e Bianca Balti, ai raccolti da copiare di Carolina Crescentini e Lady Gaga, fino al look scintillante e fiabesco di Emma Stone.



Volete scoprire quali sono, secondo noi, i migliori beauty look in assoluto delle star al Festival di Venezia 75? Sfogliate la gallery e prendete appunti per replicare il look alla vostra prossima serata importante.





I migliori beauty look da Venezia 75 selezionati da Grazia.it

Lady Gaga abbina il trucco - classico, sofisticato e ben definito con ciglia in primo piano - nei toni rosati alla nuvola rosa del vestito, con un raccolto scultura platino.

Dakota Johnson con la sua ormai iconica frangia a tendina e uno smokey eyes burgundy che ha fatto risplendere i suoi occhi azzurri.

Carolina Crescentini con labbra rosse brillanti e un raccolto voluminoso con le onde appuntate dietro la nuca, mentre sugli occhi uno smokey soft che non appesantisce lo sguardo.

Bianca Balti con un raggiante look sunkissed abbinato al rossetto rosso, ecco il make up da copiare subito per un effetto "anti-stanchezza" (e risolleva l'umore).

Ecco come elevare al massimo dell'eleganza un "semplice" caschetto, con riga laterale e onde strutturate, copiando la maestra di stile Cate Blanchett. Impeccabile, poi, la base viso luminosa e immacolata. Make up by Giorgio Armani Beauty.

Emma Stone sfoggia un look romantico da "mondo incantato", con un faux bob morbido e foglie d'oro intrecciate tra i capelli e un trucco occhi brillantissimo, con ombretto glitterato steso fino all'arcata sopraccigliare.

Sara Sampaio ha abbinato il rossetto rosso fuoco all'hairlook più di tendenza della stagione, con radici wet e partitura bassa. Make up by Giorgio Armani Beauty.

Credits Ph.: Getty Images