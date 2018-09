I codici beauty di Giorgio Armani alla 75a Edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il nostro racconto dell'esperienza

Dieci giorni intensissimi quelli della Mostra del Cinema di Venezia edizione n. 75. Dietro le quinte a creare i beauty look delle star Giorgio Armani Beauty con un team di make up artist eccezionali che hanno portato sul tappeto rosso i codici di bellezza sofisticati della Maison.

Anche noi di Grazia.it abbiamo potuto vivere l’esperienza “tappeto rosso” con un vero trattamento da star. Hair (a cura di Kérastase) e make up nella suite al JW Marriot all’Isola delle Rose, lancia privata e passaggio immancabile allo storico Hotel Excelsior e poi - prima di assistere alla proiezione del film in concorso Never Look Away - bagno di flash e vanità sul red carpet per provare a vivere - anche se solo per trenta secondi che vi assicuriamo ci sono sembrati eterni - proprio come una vera diva. Ci siamo divertite moltissimo!









Incarnati eterei e texture in trasparenza, smokey eyes metallici oppure eye-liner total black, rossetti vellutati o labbra perfettamente nude. Da Sara Sampaio alla Global Ambassador Cate Blanchett passando per un parterre di influencer internazionali e italiane selezionate, il red Carpet Giorgio Armani Beauty ha visto avvicendarsi beauty look iconici, elegantissimi e tutti da imitare.

Festival del Cinema di Venezia 2018: i beauty look delle star ph. Getty Images - Cate Blanchett

ph. Giorgio Armani Beauty - Barbara Palvin

ph. Giorgio Armani Beauty - Sara Sampaio



ph. Giorgio Armani Beauty - Elaine Zhong

ph. Manuel Bifari - Catherine Poulain

ph. Laurence Laborie - Barbara Palvin



ph. David Sims - Madisin Rian

ph. Getty Images - Greta Ferro

ph. Getty Images - Sara Sampaio



ph. courtesy Instagram @Nicole Warne

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

A disposizione di star, addetti ai lavori, invitati la Lounge Armani Beauty dove fare un passaggio prima del Photo Call post conferenze stampa nel Palazzo del Cinema. Il team di truccatori Giorgio Armani Beauty ha messo alla prova i prodotti icona come i rossetti Rouge d’Armani, i fondotinta Maestro e il nuovo Fabric riformulato e per, veloci touch up, il nuovissimo My Armani to go essence-in-foundation, un fondotinta/cipria che ravviva subito la pelle rendendola fresca e a prova di macchina fotografica.

Special thanks to all the Giorgio Armani Beauty Team <3