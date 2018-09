Il make up iconico di Kim Kardashian prevede una base viso super curata, impeccabile, e occhi magnetici. Ecco come ricrearlo

Il trucco di Kim Kardashian è diventato una vera e propria icona non solo del suo stile, ma del mondo del make up in se stesso.

Merito di una combinazione di tecniche classiche eseguite alla perfezione.

Il risultato? Un trucco ad altissimo impatto, capace di esaltare i punti forti e camuffare le piccole imperfezioni, di certo non naturale ma lontanissimo dall'effetto mascherone.

Merito di un make up artist, Mario Dedivanovic, che con le tecniche di trucco correttivo riesce a dare vita a un make up assolutamente flawless.



Gli ingredienti base? Un contouring ad alto livello, occhi magnetici e nessun dettaglio lasciato al caso.

Scoprite insieme a noi come realizzare il trucco di Kim Kardashian.

La base viso e il contouring

Kim Kardashian ha dato nuova vita al contouring rendendolo famosa in tutto il mondo, anche se, a onor del vero, altro non è che una classica tecnica di trucco correttivo che ogni bravo truccatore conosce.



Mario Dedivanovic è in grado di realizzarlo a regola d'arte, per un risultato impeccabile e per nulla artificioso, cosa non facile dato che prevede la stesura di vari strati di prodotto in crema e in polvere.

Si parte da una base viso ben idratata per rendere la pelle liscia riducendo al minimo il rischio macchia. I prodotti preferiti dal truccatore sono della linea Rodial.

In seguito, si passa a costruire il gioco di luci e ombre. Si possono utilizzare dei correttori o dei prodotti specifici per il contouring, per scolpire gli zigomi e riequilibrare i volumi del volto.

Infine, non può mancare il baking con la polvere Banane di Ben Nye, per fissare il tutto e illuminare la zona sotto gli occhi.

Lo smokey eyes intenso

Per valorizzare al massimo gli occhi marroni di Kim, il make up artist sceglie lo smokey eyes, un evergreen per rendere lo sguardo magnetico.



Per questo trucco è stata utilizzata la palette di ombretti KKW x Mario della linea di trucco KKW Beauty firmata proprio da Kim Kardashian, aggiungendo un tocco di blu - il colore che mette più in risalto gli occhi marroni - al mix di tonalità scure e neutre.

Come alternativa più accessibile vi proponiamo la palette Opulence di Zoeva.

Il tocco finale? Le ciglia finte extra long.

Le labbra nude

Kim sfoggia da sempre un trucco labbra nude, diventato ormai il suo signature look. Tanto che Charlotte Tilbury le ha dedicato una tonalità di rossetto della sua linea.



Per questo look è stata creata una variante ispirata agli anni '90. Per realizzarla, sfumate una matita labbra color nude caramello lungo il bordo esterno. Per correggere la forma delle labbra potete uscire fuori dal contorno di 1-2mm. Al centro, picchiettate un rossetto nude rosa chiaro, sfumando bene il tutto per evitare stacchi netti di colore.

Questo effetto ombré creerà maggior volume, donando un aspetto tridimensionale al trucco.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork by Elisa Costa