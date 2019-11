Scoprite tutti i migliori beauty look e i segreti di bellezza dell'influencer americana di origini coreane



Jenn Im è una seguitissima beauty e fashion vlogger americana di origini coreane.

Il suo canale youtube - conta più di 2 milioni di iscritti - è il mezzo con cui Jenn racconta quali sono i suoi segreti di bellezza, i suoi prodotti di beauty preferiti, realizza tutorial e dà consigli di stile. Oltre a ciò, ha anche fondato un proprio brand di abbigliamento.



Per la cura della pelle segue la beauty routine coreana, il suo incarnato è sempre naturale e super luminoso, mentre per il trucco occhi predilige ombretti shimmer e non rinuncia alle ciglia finte, soprattutto per le occasioni più importanti.

Scoprite insieme a noi i suoi beauty look più belli, con idee di trucco e capelli tutte da copiare.

Space bun



Un'acconciatura semi-raccolta divertente in stile anni '90, con doppi bun sulla sommità del capo. Lo styling dei capelli è mosso e naturale, mentre il trucco è tutto giocato sui toni caldi del rosa pesca.



Mini-bun



Un'altra versione dell'hairlook in stile Nineties, con mini-bun impreziositi da fermagli gioiello. Il trucco punta tutto il focus sullo sguardo, con un ombretto rose gold metallizzato e ciglia finte maxi.



Pigtail braid



Le classiche doppie trecce sono un grande trend del momento, per un hairlook dolce e romantico, soprattutto se abbinate come in questo caso a un make up tutto sui toni del rosa pastello.



Big eyes



Jenn Im ama valorizzare al massimo i suoi occhi orientali, intensi e profondi, con ciglia finte lunghissime e voluminose, mentre l'angolo interno e la rima inferiore sono illuminati da ombretti chiari e scintillanti.



Balayage

L'hairlook preferito di Jenn? Una chioma lunga e fluente con onde naturali molto glamour, mentre il colore castano è illuminato da un balayage caramello.



Natural beauty



La cura della pelle viso è molto importante per Jenn, ama un incarnato molto naturale con un leggero effetto bonne mine.



Peachy hues



Il color pesca, il rosa caldo e dorato sono le tonalità di make up preferite da Jenn, perché illuminano il viso, hanno un effetto anti-stanchezza e permettono di realizzare look tono su tono su occhi, guance e labbra.



Pastel pink



Ma per un effetto più doll-like ama anche tonalità di rosa più fredde e pastello. Sulle labbra preferisce un finish matte, mentre sugli occhi opta per effetti più luminosi.



Metallic eyes



Gli ombretti dal finish perlato o metallizzato che richiamano le tonalità gioiello sono le più indicate per valorizzare gli occhi scuri, e in particolare il verde e il turchese.



Credits Ph.: Getty Images