Chi è Huda Kattan? La beauty guru più influente al mondo, scoprite il suo stile e i suoi beauty look



Huda Kattan è una make up artist, beauty blogger e imprenditrice americana che è stata eletta dalla rivista Time tra le 25 persone più influenti al mondo in assoluto.

Da dove nasce il suo successo?

Huda Kattan nasce in Oklahoma da una famiglia di origini irachene. Studia make up a Los Angeles e inizia a lavorare anche con le celebrity.

In seguito si trasferisce a Dubai e nel 2010 apre il suo beauty blog. Il successo non tarda ad arrivare e nel 2013 fonda il suo beauty brand Huda Beauty.

I suoi prodotti sono dei veri e propri cult tra le appassionate.

Le ciglia finte sono considerate da molti le migliori e le palette di ombretti non possono mancare in nessuna collezione tra le beauty addicted.

I tutorial e lo stile di Huda sono amatissimi in tutto il mondo, scoprite con noi quali sono i suoi beauty look più belli.

Warm nudes



Un make up che continua a essere di super tendenza da ormai qualche stagione. Un trucco nei toni nude, come il rossetto matte, e caldi con qualche bagliore dorato, dall'ombretto all'illuminante.



Glam



È raro vedere Huda con un rossetto che non sia il suo iconico nude, ma quando decide di osare opta per il rossetto rosso, in un make up iper-strutturato.



Lip contouring



Uno dei tanti tutorial con cui Huda è diventata famosa, qui mostra come ingrandire le labbra con il semplice trucco, amplificando i volumi giocando con il chiaroscuro.



Extra lashes



Le ciglia finte di Huda sono un must have irrinunciabile. Soprattutto se volete provare qualcosa di davvero esagerato per un'occasione speciale.



Nose job



Huda ama mostrare quanto sia incredibile il potere del make up. Con il solo trucco è possibile cambiare i propri connotati, come mostra in questo video di nose contouring.



Face contouring



Huda è famosa per la sua costruzione della base viso, di certo non adatta se siete amanti del make up leggero e minimal! Di sicuro il risultato è di grande effetto, una perfetta instagram-face da realizzare con un sapiente lavoro di contouring e baking.



Highlighter from the space



Per mettere in risalto i volumi del viso, illuminare i punti luce del viso è fondamentale. Se avete la pelle ambrata o medio-scura provate un illuminante dorato da applicare su tempie e arcata sopraccigliare.



Credits Ph.: Getty Images