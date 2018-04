La modella e attrice di origini bielorusse non passa di certo inosservata sui red carpet, grazie a dei beauty look sempre impeccabili e sofisticati

Caterina Shulha è ancora adolescente quando si trasferisce in Italia, dove inizia a lavorare come modella e a interessarsi al teatro e alla televisione, diventando un volto noto delle fiction TV, da A un passo dal cielo a Squadra Antimafia.

Ha incantato Venezia 74 sfoggiando dei beauty look tra i più belli della kermesse, messi in risalto da un pixie cut platino chic e sofisticato.



Ripercorriamo insieme la sua evoluzione beauty, con i trucchi e le acconciature migliori sfoggiati sul tappeto rosso.

Il taglio corto biondo platino è semplice raffinato al tempo stesso, con il ciuffo portato lateralmente e le radici "sporcate" di cera per donare definizione e lucentezza alle ciocche.



Il trucco occhi realizzato da YSL Beauté sui toni dell'oro ramato e del rosa mette in risalto gli occhi chiari di Caterina, donando un look intenso ma soft grazie ai contorni sfumati. Il viso è scolpito da un contouring leggero e le labbra sono naturali, sottolineate da una lacca rosata.



I toni caldi del trucco ton sur ton valorizzano i tratti delicati del viso, creando una bellezza eterea di ispirazione rinascimentale. Guance, occhi e labbra hanno nuance rosa caldo, richiamando le naturali tonalità bonne mine della pelle.



Il rossetto rosso, focus del beauty look, esalta l'incarnato diafano e luminoso. Il make up viso e occhi è illuminato da tonalità dorate.



Un make up ad alto tasso di glamour, con gli occhi nelle tonalità rose gold e le labbra a effetto tattoo.



I colori nelle tonalità del rosa polvere donano un aspetto vellutato al look



Gli ombretti dal finish satinato sono in pendant con la base viso, opaca ma con i punti luce messi in evidenza senza effetto shimmer.



I capelli raccolti a onde e le labbra rosso lacca donano un'allure vintage al look, in stile Old Hollywood.



Il taglio medio a caschetto, con punte pari e flat waves, punta tutto sul volume e una chioma corposa. Gli occhi sono intensificati da uno smokey eyes metallico, con un tocco di kajal lungo la rima interna inferiore.



Andando indietro nel tempo, i capelli si allungano in un long bob mosso super cool. Tutto il focus è sullo smokey eyes strong, mentre le labbra sono shiny e leggermente opalescenti.



Credit ph.: Getty Images