Una nuova tendenza che al centro ha la voglia di sentirsi liberi e utentici. Scopri come (e perché) portare i capelli bianchi con i consigli dell'esperta

Ci è bastato osservare bene gli ultimi red carpet per capire che i capelli bianchi sono diventati una tendenza, amata prima di tutto dalle star. Li abbiamo visti sulle teste delle celeb come Sarah Jessica Parker (mescolati al suo iconico biondo cenere), o come Andie MacDowell, per esempio. Il messaggio è chiaro: stiamo assistendo a un vero e proprio cambio di direzione volto alla ricerca dell'autenticità. «È una rivoluzione che riguarda tutti i trend capelli – ci racconta Francesca Noli, Technician di TONI&GUY Monti-. Oggi non si ricerca più la perfezione quanto la voglia di sentirsi bene con se stessi valorizzando le proprie unicità».

Nuova tendenza capelli bianchi

«Il periodo del lockdown – continua Noli - è stato il momento più drammatico per la gestione del colore a casa. Non è stato facile coprire i capelli bianchi e non tutte ci hanno voluto provare. Tante persone hanno convissuto per la prima volta per mesi vedendosi con la ricrescita». Così alla fine il pensiero di molte è stato: «Perché non lasciarli al naturale?». Ed ecco la “rivoluzione” (che era già nell'aria): oggi i capelli bianchi – esattamente come tutte le altre nuance – sono diventati un vero e proprio accessorio da indossare «che rispecchia la bellezza autentica ma diventa anche un punto di forza nello stile». A ognuno il suo! Partendo dal taglio. «L'importante è che siano in grado di valorizzare il viso. Il consiglio è di affidarsi a un buon hairstylist che sappia aiutarvi a scegliere l'hair cut più adatto in base anche alla forma del volto».

Capelli bianchi: massima cura

Prima di fare questa scelta radicale, una premessaa necessaria: la cura dei capelli bianchi è fondamentale. «L'importante – conclude l'esperta - è inserire nella propria haircare routine prodotti di mantenimento come shampoo e maschera che risaltino il colore naturale alternati ad altri che contengano un pigmento anti-giallo. L'obiettivo è evitare gli effetti indesiderati tipici dei capelli bianchi. In più, è necessario utilizzare prodotti di styling pensati per eliminare l’effetto crespo».

Capelli bianchi: i profili social da seguire

Le star anno lo hanno scelto solo recentemente ma, in realtà, sui social si celebra il "going grey" ormai da tempo, dal più noto Grombe "a radical celebration of the natural phenomenon of grey hair", fino ai diari di chi, un giorno ha detto addio alla tinta e ha deciso di documentare questa nuova "vita" (almeno per i capelli). Lo hanno fatto la modella Sandrine P., per esempio, l'attrice Georgia Zaris, Karen di gratefulandgray, l'artista anafontegris e la scozzese Alison, che con il suo pixie cut ci ha subito conquistate. Se il bianco (o il grigio) vi tenta, date un occhio a questi profili su Instagram.

Come portare i capelli bianchi: i tagli

Convinte a fare il grande passo? È arrivato il momento di scegliere il taglio giusto. Dimenticate, però, i classici hair cut. Il lavoro da fare è “scolpire” le chiome per risultati più decisi che spingono al massimo sulla personalizzazione. Dai tagli cortissimi, ai bob con frangia/ciuffo texturizzato, fino all'extra long, sono tante le soluzioni. Vale sempre la pena ripeterlo: meglio affidarsi alla consulenza dell'esperto e poi assicurarsi un'ottima gestione a casa con il mix di prodotti giusti. In cerca di ispirazioni? Alcuni alcuni hair look che abbiamo selezionato per te!

Capelli bianchi: gli hair look da provare Credit ph: Pexels

Credit ph: Wella

Credit ph: Pexels

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Wella

Credit ph: Cotril

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella