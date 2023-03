Dal lungo rosso (come nella foto) al caschetto corto: Annalisa rivoluziona il look scegliendo il bob del momento (e lo fa per un'occasione importante). Leggi il nostro articolo

Un cambio di stile rivoluzionario rispetto al passato per lanciare il suo nuovo brano, Mon amour, disponibile dal prossimo 31 marzo. Annalisa ha lasciato tutti senza parole nell'ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram: al posto della lunga chioma rossa alla quale ci aveva abituato, ecco comparire un caschetto corto, liscio e scuro abbinato a una frangia lunga che copre tutta la fronte (da notare anche il bridge piercing, un accessorio tornato di tendenza). Un hair look – quello della cantante - decisamente diverso rispetto al passato, dalla lunghezza al colore.

Annalisa e il bob corto: il post sui Social

Il post condiviso sui Social è diventato subito popolarissimo tra i fan che si domandano se sia un reale svolta stilistica o semplicemente un parrucca super cool per catturare l'attenzione e mostrarsi in una cifra diversa. Ciò che conta, però, è il risultato che mette tutti d'accordo: 10 e lode per Annalisa e il suo nuovo (momentaneo?) haircut. La notizia, in realtà, è stata preceduta da uno “spoiler”, qualche giorno fa: un video su Instagram che preannunciava il cambio di look.

