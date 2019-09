Vi siete decise e con la nuova stagione volete puntare tutto sul corto? Grazia.it ha selezionato alcune idee dalle passerelle autunnali per una testa completamente nuova!

Volete dare una svolta al look? Perché allora non partire dai capelli? Se state puntando al corto, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Eleganti e audaci, ecco i tagli più cool visti sulle passerelle autunno-inverno.

After party



Corti, leggermente sfilati e soprattutto spettinati: chi l’ha detto che il taglio corto dev’essere sempre perfetto e a volte anche noioso? Sulla passerella di Alberta Ferretti il blonde ricorda quello degli anni ’60 e il risultato è come “appena svegliate”. Da replicare con uno styling asciutto con gomme e paste opache come visto anche da Victoria Beckham.



Vai col gel!



Volete liberare il vostro lato più maschile? Sulle passerelle di Thom Browne l’ispirazione sono proprio i tagli maschili anni ’50: corti, ordinati, eleganti, con una riga laterale ben marcata e tenuti indietro e in ordine dal gel, o ancor meglio dalla brillantina. Un po' Cary Grant in Caccia al Ladro.

Paggetto



Grande ritorno del taglio paggetto. Conosciuto anche come taglio “a scodella”, ha un passato che va da Giovanna d’Arco alle flappers anni Venti fino alla Valentina di Guido Crepax. La lunghezza è appena sotto i lobi e da Carolina Herrera è portato con una frangia sotto le sopracciglia, morbida e poco definita.

Fringe



Volete una frangia spessa, piena e importante? Che ne dite del look di Lutz Huelle? Tutto pari, è una versione di paggetto più corto e ricalca perfettamente lo stile sofisticato degli anni Venti. Se poi vi piacciono spesse righe di eye-liner e orecchini lunghi o chandelier il gioco è fatto!

Questione di asimmetrie



Cercate qualcosa di originale? Puntate sulle asimmetrie, corto da una parte e più lungo dall’altra come la proposta di MSGM. Il tocco in più? L’asimmetria è anche nella lunghezza della parte più lunga.

Architettonico



Phuong My destruttura il classico taglio a scodella trasformandolo in una serie di angoli, tagli obliqui e asimmetrie. Di grande impatto, è un taglio molto architettonico e poco adatto se cercate qualcosa di più portabile. Ma di sicuro effetto. Un avvertimento: sono necessari i capelli lisci.

Midi



Corto ma non troppo? Puntate sulla versione più corta del taglio medio, ovvero due dita sotto le orecchie. Molto versatile, è adatto sia per i capelli lisci come da Loewe sia per quelli ricci, visto da Rahul Mishra, si può portare con la riga laterale oppure come una frangia XXS per dargli più personalità. Insomma, è forse la versione più versatile.

Punk and rock

Amanti di uno stile punk-rock? Lasciatevi ispirare dal look di Zadig & Voltaire: da un lato molto corto, lavorato a macchinetta, dall’altro più lungo. Ideale anche se il capello è leggermente mosso, anzi gli dà persino un tocco in più.

Maxi frangia



Se puntate sul corto perfetta anche la maxi frangia: quelle di Babylon e di Each Others sono sfilate e lunghe, ideali se si ha la fronte alta.



Tra il punk-rock e l’architettonico. Oltre al classico midì Phuong My

Loewe

Rahul Mishra



Zadig & Voltaire

Babylon

Each Others

