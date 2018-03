Tutte le tendenze capelli per la Primavera Estate 2018. Il vostro nuovo taglio di capelli vi sta aspettando. Scopritelo insieme a noi

Tagli capelli saloni medi, lunghi e corti: lasciatevi conquistare da tutte le tendenze per la Primavera Estate 2018.

Abbiamo selezionato per voi il meglio in fatto di tagli di capelli P/E 2018 dei saloni più cool e accreditati, come Jean Louis David, Franck Provost, Wella, Cotril, Framesi e molti altri ancora.

Per voi le tendenze da non perdere, come i tagli medi voluminosi, i tagli corti effetto messy-chic e quelli lunghi, sempre itriganti.

Scopriteli nella gallery dedicate continuando a leggere questo articolo.

Tagli di capelli medi

I tagli capelli medi sono senza dubbio i più gettonati di stagione.

Le mezze misure interessano tagli prevalentemente mossi e voluminosi, soprendendo inoltre con look scalati e proposte ricce.

Non mancano poi bob geometrici e styling undone, per un effetto finto scarmigliato di grande tendenza.

Tagli capelli saloni medi: tutte le tendenze P/E 2018 Jean Louis David Taglio medio mosso in biondo.

Jean Louis David Taglio medio riccio dal look voluminoso in castano caldo.

Jean Louis David Taglio medio dallo styling effetto bagnato pettinati all'indietro ai lati del capo.



Franck Provost Hairlook medio in biondo chiaro con maxi ciuffo frontale.

Franck Provost Taglio medio extra curly.

Franck Provost Look extra voluminoso per il taglio medio con schiariture a incorniciare il viso.



Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Chioma dall'effetto undone in colore caldo.

Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Bob mossa in tinta nera.

Aveda Taglio medio in biondo platino con maxi ciuffo.



Aveda Chioma mossa in castano per il taglio midi.

Cotril Taglio medio scalato e riccio con frangia.

Cotril Taglio midi in riccio afro.



Davines Caschetto geometrico con frangia lunga e piena.

Davines Taglio medio dall'effetto scultura in nuance a contrasto.

Fabio Salsa Chioma media da look mosso e vaporoso.



Fabio Salsa Taglio medio riccio con frangia in castano con incursioni ramate.

Wella Rosso intenso con frangia per il caschetto mosso e scalato.

Wella Caschetto mosso extra voluminoso in biondo chiarissimo.



Wella Bob mosso e scalato dallo styling messy-chic.

Wella Bob geometrico con frangia e gioichi di colore.

Wella Hairlook d'ispirazione anni '60 giochi di colore a sorpresa.



Wella Mini caschetto mosso effetto texture.

Wella Capelli ricci e scuri con sotltili highlights in verde.

Wella Caschetto mosso con frangia sfilata.



Framesi Bob asimmetrico con maxi ciuffo.

Goldwell Nuance a cotrasto per il taglio medio e scalato con frangia piena effetto texture.

Goldwell Hairlook extra sfumato con giochi di colore super glam.



Intermede Bob ice blonde mosso con frangia lunga e liscia.

La Compagnia della Bellezza Hairlook midi scalato con frangia a tendina.

La Compagnia della Bellezza Bob blunt cut dallo styling a onde.



Jean Paul Minè Bob liscio ma voluminoso dal gioco di colore edgy.

Jean Paul Minè Look midi sfumato con ciuffo importante in nuance pop.

Saint Algue Taglio medio mosso in biondo miele.



Toni & Guy Effetto bagnato per il taglio medio e biondo.

Toni & Guy Taglio mosso e scalato con scriminatura laterale.

Coiff & Co Il cassico caschetto in variante voluminosa e leggermente scarmigliata.



Tagli di capelli lunghi

Anche in fatto di tagli capelli lunghi vincono le messe in piega mosse.

Via libera dunque a boccoli, frisè e onde che regalano volume e carattere alle chiome lunghe, le più classiche, femminili e trasformiste.

Anche il colore è un ottimo alleato per donare ancora più carattere al look con sfumature più o meno intense, utili a rafforzare il taglio in maniera decisiva.

Tagli capelli saloni lunghi: tutte le tendenze P/E 2018 Jean Louis David Taglio lungo, mosso e voluminoso con schiariture sulle lunghezze.

Jean Louis David Taglio capelli lungo e liscio con frangia a tendina.

Jean Louis David Hairlook lungo con ciuffo scalato.



Cotril Taglio lungo e mosso con frangia piena. Il colore enfatizza al meglio il look.

Compagnia della Bellezza Taglio lungo e mosso con frangia a tendina.

Compagnia della Bellezza Radici scure e lunghezze in biondo miele per il taglio capelli lunghi.



Davines Capelli extra long tagliati pari, dallo styling liscio.

Elgon Taglio lungo in nuance pastello, con messa in piega a onde.

Fabio Salsa Choma mossa e lunga per un look in stile supermodel anni '90.



La Biosthetique Acconciatura lady-like dallo styling bouncy.

La Biosthetique Capelli lunghi e ricci per un look extra volumionso.

Schwarzkopf Professional Taglio lungo per i capelli lisci con frangia corta e tinta bicolore.



Schwarzkopf Professional Chioma riccia e lunga, protagonista il volume.

Schwarzkopf Professional Chioma lunga con scriminatura centrale e styling a frisè.

Toni & Guy Taglio lungo e riccio con riga laterale.



Wella Capelli lunghi e mossi in rosso fuoco.

Wella Look mosso e vaporoso per il taglio lungo in biondo caldo.

Wella Taglio lungo con messa in piega sinuosa a onde.



Wella Chioma lunga multicolore con frangia leggermente sfilata.

Wella Hair look lungo e mosso, con frangia.

Wella Chioma rosa chiaro in due diverse nuance per il taglio scalato con frangia.



Wella Capelli lunghi e mossi in castano chiaro con dolci sfumature a contrasto.

Wella Effetto super boucy per il taglio lungo in castano caldo.

Framesi Taglio lungo scalato con frangia.



Framesi Taglio lungo e scalato con frangia in biondo rame.

Z.One Concept Capelli lunghi scalati con frangia corta.

Z.One Concept Taglio scalato ai lati del viso con frangia lunga e piena.



Jean Paul Minè Biondo cenere per il taglio lungo con frangia piena.

Jean Paul Minè Chioma lunga e scalata con frangia a tendina e highlights a illuminare il look mosso.

Coiff & Co Capelli lunghi e mossi dal colore lievemente sfumato.



Tagli di capelli corti

Mossi, lisci, scalati, con frangia e asimmetrie. Anche i tagli capelli corti giocano un ruolo fondamentale nelle tendenze hair di stagione.

Lo stile leggermente mosso è senza dubbio il più amato e proposto.

Non mancano poi gli hairlook con giochi di colore a contrasto e tinte shock per un effetto 100% glamour.

Tagli capelli saloni corti: tutte le tendenze P/E 2018 Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Taglio corto con frangia lunga pettinata lateralmente.

Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Hairlook corti dal look messy-chic.

Compagnia della Bellezza Taglio corto, pieno e voluminoso dal colore sfumato.



Cotril Hairlook cortissimo bicolore, in color argento e arancio.

Fabio Salsa Taglio di capelli corto dallo styling voluminoso che scopre il volto.

Z.One Concept Hairlook statement in corto con frangia piena.



Z.One Concept Taglio corto dal look finto disordinato con frangia colorata a contrasto in nuance pop.

Framesi Taglio corto con sfumatura nella parte bassa e chioma piena in quella superiore.

Framesi Hairlook corto con chioma sfilata nella parte frontale.



Framesi Taglio corto dal sapore minimalista con mini frangia e tinta candida.

Framesi Caschetto corto con maxi ciuffo frontale.

Franck Provost Taglio corto pettinato in avanti.



Goldwell Taglio corto extra scalato.

Intermede Hairlook corto dal look pieno.

Jean Paul Minè Taglio corto e scalato con maxi frangia in biondo platino.



Jean Paul Minè Taglio cortissimo dal colore grigio piombo con incursioni di viola.

Saint Algue Hairlook corto con frangia lunga.

Schwarzkopf Professional Taglio biondo multicolore dal look geometrico.



Schwarzkopf Professional Taglio corto e mosso di viola sfumato.

Schwarzkopf Professional Mini frangia a tendina e ciocche frontali più lunghe.

Wella Mini bob dal look mosso.



Wella Hairlook riccio e corto.

Wella Fragia laterale per il taglio corto.

Coiff & Co Maxi frangia per il taglio corto e mosso.



