Pronte a dare una svolta al vostro hair look? Lasciatevi ispirare dalle tendenze capelli autunno/inverno 2020-21 firmate dai saloni più importanti

Nuova stagione, nuovo hair look: è il momento di sperimentare un taglio (o un colore nuovo) scegliendo tra le migliori tendenze capelli autunno/inverno 2020-21 proposte dai Saloni. Dai tagli medi, lunghi e corti, passando per il must have di stagione - la frangia, da sperimentare in tutte le sue diverse varianti - ognuna saprà trovare l'haircut e lo stile giusto. Scoprite tutte le novità nei prossimi paragrafi!

Tendenze capelli: i tagli di capelli medi Saloni da copiare

Tagli pieni con frangia bombata, scalati e multisfaccettati, oppure dallo stile classico accompagnato dal ciuffo che circonda il viso: il medio è in assoluto l'hair cut più versatile fra tutti. Valorizzato, infine, da schiariture su capelli castano o biondi che regalano luminosità e volume per un hair contouring appena accennato e mai troppo definito. Se avete voglia di passare da un lungo a un medio o, se invece state valutando se lasciar crescere la chioma per vedere l'effetto che fa, date pure un occhio alle migliori proposte tagli medi dei Saloni per l'Autunno/Inverno 2020-21.

Tagli capelli medi 2020: le tendenze dai Saloni I tagli sono pieni e scalati per lasciare spazio alla versatilità, gli effetti colore creano sfumature soft tra i capelli per look naturali a tutta luce - Credit ph: Evos

Adatto per i capelli sottili e medi, oltre a regalare una brillantezza iper cosmetica, questo taglio dà, per effetto ottico, immediati corpo e struttura alle ciocche - Credit ph: Evos

Frangia e lunghezze mosse per un loook scalato facile da gestire -Credit ph: Evos

Il ciuffo lungo avvolge dolcemente il viso. - Credit ph: Framesi

Il rosa sulle punte è il nuovo trend dell'autunno 2020 - Credit ph: Mitù

Giochi di luce enfatizzano i lineamenti del volto - Credit ph: Framesi

Look bombato dall'allure vintage - Credit ph: Wella

Il biondo scuro e il biondo chiaro giocano insieme per dare ancora più volume alla frangia - Credit ph: Cotril

I tagli di capelli lunghi

Diciamolo subito: il lungo in questa stagione regala tantissime soddisfazioni. Perché tutte le proposte sono glamour oltre ogni aspettativa. Non è solo un taglio femminile: è anche un hair cut che permette di giocare con il colore spingendo al massimo la personalizzazione. Con la frangia e con schiariture lungo le punte e sulle lunghezze, all'insegna dell'unconventional, i look possono avere un finish sbarazzino e vivace oppure ladylike arricchito da onde e boccoli. Wavy sarà la parola d'ordine per questo autunno/inverno, come molte delle proposte che vedrete in questa gallery confermano.

Tagli capelli lunghi dai Saloni Lunghezze mosse: il wavy è il trend del 2020 - Credit ph: La Biosthetique

Questo lungo è ovalizzato intorno al viso appena scalato per dare leggerezza ai capelli ed esaltare la luminosità della tecnica esclusiva Indian Sun - Credit ph: Franck Provost

Castano riscaldato da schiariture biondo miele - Credit ph: Jean Louis David

Il lungo è scalato sulle punte per conservare un effetto di pienezza e corposità. Il Balayage accentua la luminosità dei riflessi dorati su lunghezze e punte - Credit ph: Franck Provost

Extra long: il capello lungo è protagonista di stagione - Credit ph: La Biosthetique

L’elegante biondo medio diventa unico grazie alle schiariture - Credit ph: Framesi

Una cascata di onde trattenute da un grande fiocco e un finishing lucidante e profumato per un volume naturale e morbido - Credit ph: Framesi

Gradazioni di rosa per un look non troppo definito - Credit ph: Mitù

Biondo freddo per un look raffinato e super fashion - Credit ph: Aveda

Per creare questo effetto di onde stropicciate, dividete i capelli in ciocche e avvolgete in sezioni orizzontali sullo styler - Credit ph: Evos

Un colore ricco di riflessi multidimensionali che crea un gioco di tonalità e lucentezza inaspettate - Credit ph: Evos

Unicorn braid: una treccia a unicorno perfettamente liscia e definita - Credit ph: Jean Louis David

Capelli corti 2020: gli hair look più cool

Short bob e mullet dall'allure vintage sono i must di questa stagione che, come un caleidoscopio, passa in rassegna tutte le tendenze, dagli anni Trenta agli anni Ottanta, rivisti secondo il mood degli Anni Venti del nuovo millennio. Anche per i tagli corti il colore è il segreto della nuova bellezza individuale e la chiave vincente per risaltare il volto con soluzioni sempre tailor made.

Tagli capelli corti dai Saloni La forma arrotondata del taglio ricorda il caschetto da ciclista - Credit ph: Toni&Guy

Il grigio in una intepretazione decisamente audace su taglio arricchito con volume - Credit ph: Mitù

Lo short bob è valorizzato da un rosso caldo e ramato super brillante - Credit ph: Aveda

I capelli incorniciano il viso lasciando la sensazione come se fossero mossi dal vento - Credit ph: Toni&Guy

Un bob back to sixties con frangia grafica, ma con morbidezza laterale e leggera scalatura. Il biondo è splendente e veste il volto di luce, in un sofisticato equilibrio di forme e colori - Credit ph: Wella

Ciuffo mosso e con volume - Credit ph: Wella

Un taglio dal perimetro sconnesso con schiaritura nei toni del viola - Credit ph: Mitù

Per definire il look, asciugate i capelli e lavorarteli con una spazzola rotonda

grossa senza dare volume alla radice. Definite con la piastra girando le punte verso l’interno - Credit ph: Evos

Corto aggressivo con frangia - Credit ph: Cotril

Scalature evidenziate dai giochi di colore - Credit ph: Cotril

Tendenze capelli: come indossare la frangia questo autunno/inverno

La buona notizia per le amanti del genere è che non ci sarà una sola versione: qualsiasi tipo di frangia avrà la sua declinazione cool in questa stagione. Bombata che strizza l'occhio agli anni Sessanta e Settanta, tagliata all'altezza dell'incavo del naso per sottolineare lo sguardo, a tendina, scalata e finanche multicolor per creare movimento all'hair look e rendere ancora più vibrante le armonie cromatiche sulle lunghezze. Infine lunghissima, quasi a voler coprire fronte e occhi, e dall'eleganza misteriosa. Se volete provare la frangia, questo è il momento giusto. Lasciatevi ispirare dalle proposte firmate dai saloni più importanti.

La Frangia per l’autunno/inverno La finitura opaca è ideale per sottolineare la sfumatura cenere di questa proposta. Una scalatura accentuata rende il taglio particolarmente dinamico- Credit ph: Framesi

Frangia leggermente bombata su taglio mosso - Credit ph: Franck Provost

Mosso con la frangia. Il biondo scuro si accende intorno al viso di una tonalità ultra chiara - Credit ph: Framesi

Frangia a tendina per un hair look caldo e vintage - Credit ph: Aveda

Le lunghezze scalate accarezzano le spalle e si fondono con le ciocche più corte sulla parte alta della testa. Per un effetto di leggerezza e movimento naturale dal sentore rock-chic - Credit ph: Evos

Taglio a caschetto che valorizza i volumi - Credit ph: Evos

