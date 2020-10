L'hairstylist si trasforma in narratore di storie e sfumature di personalità, seguendo la visione di Davines e del suo nuovo Direttore Artistico, che ha dato vita a look adatti a ogni donna, accomunati da un approccio in equilibrio tra Bellezza e Sostenibilità

Non c'è nulla di più potente dei capelli.

Sono l'elemento che più di tutti è in grado di esprimere la personalità e lo stato d'animo di una donna.

Colore, taglio e styling non devono dipendere dai trend o ispirarsi alla moda, ma vanno scelti in base all'individualità della persona: è questo l'unico modo per essere autentici, veri, se stessi.

La pensa così Davines, brand professionale dedicato alla cura dei capelli che ha fatto della Bellezza Sostenibile il suo principio guida, condiviso con Tom Connell, nuovo Hair Art Director, che ha tradotto la visione del brand in realtà, dando vita a svariati look dal fascino sempre attuale raccolti nella collezione The Eternals.

«Il tratto distintivo dei look che ho realizzato è la loro individualità. Non nascono per piacere a tutti, ma per essere unici, al di sopra delle mode, e per questo motivo sono destinati a essere sempre attuali nel tempo», racconta Tom Connell.

Tagli e colori sono in perfetto equilibrio per raccontare la hair identity di Davines e le innumerevoli personalità delle donne che lo scelgono.

La visione artistica di Tom Connell ha portato alla creazione di alcuni look che ben esprimono questo approccio all'unicità nelle sue infinite possibilità.

Un contrasto armonico

Alla base della creazione di questo look vi è l'idea che un contrasto sottile del colore dei capelli riesca a portare sia un'armonia naturale che un cambiamento sorprendente.

«A volte le piccole modifiche possono fare una grande differenza. Il colore può essere personalizzato con un dettaglio minimo, e un taglio appena diversificato, ma questi elementi impercettibili possono trasformare il look, se l'hairdresser li ha creati sulla base di una valutazione olistica della persona», afferma Tom in riferimento a questo look.

Il colore è realizzato in due tonalità con un delicato contrasto, diviso seguendo la riga centrale, usando View, la colorazione tono su tono con alte percentuali di ingredienti di origine naturale e biodegradabili, disponibile solo nei saloni Davines.

La particolarità del look risiede nella sua versatilità: con riga centrale definita si esprime in pieno nelle due varianti cromatiche, mentre con riga laterale i due toni si sfumano in modo impercettibile, rivelandosi con il movimento dei capelli.

Lo styling, realizzato grazie a una lacca dall'elevato potere fissante, esalta infine la semplicità con un semiraccolto con torchon, facilissimo da copiare.

Un raggio di luce tra i capelli

Segue un gioco cromatico con due toni complementari della colorazione View, e si ispira a un raggio di sole che colpisce i capelli e che illumina solo quel punto specifico avvolgendo la testa.

«Avere un dettaglio di colore luminoso circoscritto rende tutto il look molto più colorato e radioso rispetto ad avere un'intera chioma colorata», dice Tom Connell.

La scelta di personalità del look basata sul colore effetto raggio di sole è sostenuta anche dal taglio sopra alle spalle, che sembra accompagnare la luce fino alla sua liberazione che passa dalle punte del lato sinistro, leggermente più lunghe.

Lo styling ha un effetto texture accentuato, che è reso possibile da uno spray texturizzante in grado di donare volume istantaneo.

Un corto versatile

Il contrasto cromatico è forte, ma ben bilanciato, e il taglio è strumentale per uno styling estremamente versatile.

Questo look infatti può essere acconciato in innumerevoli modi, per adattarsi alle mille sfaccettature della personalità ed esprimere ogni giorno un mood diverso.

Ad esempio, più raffinato ed elegante, grazie all'utilizzo sulle punte di un siero dall'azione anti-crespo e dall'effetto satinato. Oppure più casual, con uno spray al sale marino che dona un lieve effetto spettinato.

«Il principio a cui mi rifaccio è che sono i capelli a sapere per primi cosa bisogna fare. Il lavoro dell'hairdresser è saperli guidare a esprimere se stessi. Uso questo principio per realizzare creazioni che valorizzino in sintonia i capelli e la personalità attraverso colore e taglio su misura», spiega Tom.

E tu che donna vuoi essere oggi?