Leggera, soffice e rivitalizzata: l'ossigenoterapia ora è adatta anche per le chiome, le rimette in forma curando tutti gli inestetismi

Non solo viso, anche capelli: l’ossigenoterapia, la tecnica a base appunto di ossigeno, dal viso si sposta alla chioma. Il principio è lo stesso, un trattamento di pulizia profonda che coinvolge la cute. Il risultato? Una chioma più fresca, la piacevolissima sensazione di leggerezza e una maggiore lucidità sulle lunghezze. Insomma, per capelli in splendida forma!

Ossigenoterapia per i capelli, l’ABC

Ma partiamo dall’inizio. In cosa consistente l’ossigenoterapia al capello? Il principio di base è lo stesso per il viso: veicolare, sulla cute in questo caso, ossigeno puro al 99%-99,5% che ha il compito di rinvigorire e re-idratare la chioma provata. Oltre all’ossigeno però all’interno dell’aerografo con il quale è spruzzato sono contenuti anche i flavonoidi, componenti naturali scelti in base alle proprie necessità. Questi, che possono essere vitamine, ingredienti rinvigorenti e idratanti oppure lenitivi, agiscono direttamente sul cuoio capelluto e permettono una maggiore penetrazine dell'ossigeno nei pori.

Vero e proprio trattamento benessere, l’ossigenoterapia è necessaria quando i capelli appaiono particolarmente provati da permanente, tinte e decolorazioni, ma anche da cause esterne come smog e inquinamento, oppure da stress e caduta di capelli, anche stagionale, sbalzi ormonali o diete drastiche, forfora, seborrea o alopecia. In tutti questi casi questo trattamento è perfetto perché agisce stimolando la circolazione sanguigna e il rinnovo cellulare, sintetizzando le proteine del capello e quindi il ricambio cellulare e prevenendo l’invecchiamento della chioma.

Della durata di circa 45 minuti a seduta, non ci sono particolari controindicazione all’ossigenoterapia, per questo è indicata per tutti i tipi di capelli e di cute e a lungo andare rinforza la capigliatura oltre a migliorarne la crescita così che sia più sana.