Un beauty look fresco e un po' nostalgico che affonda le sue radici nell'infanzia siciliana dello stilista Marco De Vincenzo. Ecco il beauty look PE 2019

Per la Primavera Estate 2019 Marco De Vincenzo ci fa vivere uno dei suoi ricordi d'infanzia.

Una "zia d'america" arriva in Sicilia portando con sè una ventata di freschezza e novità. Il suo look è giocoso, pop e irresistibile. Il suo viso è pulito, mentre la chioma scopre il viso, fermata da vistose clip per capelli.

Scoprite insieme a noi lo stile del beauty look della sfilata dal più affascinante dei punti di osservazione: quello del backstage.





Look capelli e acconciature

A curare l'hairlook del fashion show del designer italiano il team Tigi, capitanato da Maria Kovacs, European Session Director del brand.

Lo stile scelto dallo stilista è retrò, originale e sorprendente, con chiome voluminose raccolte in updo "casual" fermati da maxi hair pincer - i mollettoni per capelli - di varie fogge e colori, poste sui capelli a creare contrasto per un look deciso e iconico.

A proposito del look capelli, Maria Kovacs ha spiegato: "L'ispirazione di oggi vuole mantenere le ragazze molto youthful, i capelli hanno uno stile vintage. Marco mi ha dato molti accessori da mettere nei capelli: l'effetto è divertente e fresco, decostruito".

I prodotti utilizzati? Tigi Bed Head Superstar Thickening Spray per dare corpo alla capigliatura, per poi fissare il look con Tigi Copyright Volume Finishing Spray. Inoltre, lo shampoo secco Tigi Catwalk Transforming Dry Shampoo è stato usato all'occorenza per creare extra volume e tenuta.

Make up Primavera Estate 2019

A firmare il make up invece, il team Mac Cosmetics sotto la guida di Terry Barber, Direttore della Makeup Artistry della casa cosmetica canadese.

Il trucco proposto per la sfilata Marco De Vincenzo è fresco, pulito e naturale, caratterizzato da una inedita riga di eyeliner in colore extra black.

Terry Barber ha raccontato: "Abbiamo creato un intenso eyeliner nero, leggermente dritto nella parte finale. Non è appuntita, non ha un look da red carpet, è più una variante street".

Per creare la linea di eyeliner Terry ha sovrapposto due diversi tipi di eyeliner: Mac Fluidline Blacktrack Eyeliner, un eyeliner in gel, e successivamente un eyeliner liquido, sempre nero. "Questo è utile a rendere il colore ultra nero e definire ancora meglio look per un effetto grafico".

Il make up artist ha poi continuato: "Abbiamo poi optato per un trucco labbra roseo e naturale, ottenuto con uno dei nuovi Mac Powder Kiss Lipstick, nella nuance Sultriness. Per rendere il look più healthy abbiamo usato lo stesso rossetto sulle gote".

Il trucco del viso è "All about real skin", ottenuto con Mac Face & Body Foundation, per un effetto super fresco e naturale.

Le foto esclusive del backstage beauty

Venite con noi nel dietro le quinte della sfilata Marco De Vincenzo Primavera Estate 2019 con focus su capelli, acconciature e make up.