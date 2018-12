Volete cambiare look senza rinunciare alla frangia? Basta scegliere quella giusta con i nostri consigli

Un trend che probabilmente non tramonterà mai: i capelli con frangia sono ancora molto gettonati. Prima di tutto perché hanno un grande vantaggio: vi permettono di modificare il look senza dover necessariamente tagliare. Una soluzione ideale, insomma, per chi ama cambiare spesso l'hairstyle. Potete indossarla sia su capelli lunghi sia su chiome corte. Il segreto è scegliere la forma giusta in base al tipo di capelli e in base alla lunghezza. Ecco 10 tipi diversi di frangia ai quali ispirarvi. Come scegliere quello giusto? Basta seguire i nostri beauty tips!

Frangia scalata

Perfetta con i tagli mossi, arriva fin sopra le sopracciglia senza coprire completamente la fronte. Sceglietela, se non volete andare troppo spesso dal parrucchiere per sistemarla.

Frangia irregolare

A differenza di quella scalata è geometrica ma volutamente imperfetta. Divisa in piccole ciocche, dà movimento all'hair look. Semaforo verde solo se le vostre chiome sono lisce o facili da gestire.

Frangia folta

Ricca e lunga, copre in parte le sopracciglia. Ottima per chi ha una chioma folta, ha lo svantaggio di una manutenzione rigorosa (ma se diventa troppo lunga, potete sempre trasformarla in ciuffo e bloccarla con un fermaglio).

Frangia ad arco

Incornicia in modo grazioso e armonico la fronte. Divisa in piccole ciocche, non richiede una grande manutenzione. Se avete i capelli sottili e lunghi, è la soluzione migliore.

Con il carré sbarazzino

Cortissimo e liscio, il taglio ha le punte all'insù per un risultato sbarazzino. La frangia segue il mood "eccentric campus".





A tendina

Leggermente più corta al centro della fronte, potete modificarla come volete per un finish bon ton o "wild". In più, potete regolarla da sole (ma sempre con molta attenzione....).

Frangia corta

È ideale con un taglio corto e quando non sopportate di avere la fronte coperta. Avete i capelli lunghi? Nessun problema: con le chiome raccolte è la frangia più glam fra tutte.

Frangia riccia

Anche chi ha i capelli mossi e ricci può optare per una frangia. In questo caso, meglio evitare i tagli geometrici, troppo netti e troppo corti. L'ispirazione giusta è sempre una frangia anni Ottanta.

Frangia anni Settanta

I capelli sono lunghi e mossi sulle punte mentre la frangia è piena e lunghissima: se non temete di dover gestire i capelli sulla fronte e se amate il mood disco party, questo è il look ideale per voi.

Frangia berlinese

Caratteristica principale: copre completamente le sopracciglia ed è piena. Ve la consigliamo solo se non avete problemi con il volume delle chiome.

Artwork: Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto, Framesi Press Office, Wella Press Office