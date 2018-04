I capelli con la frangia continuano a fare tendenza. Ecco come portarla nella primavera estate 2018

Capelli con la frangia 2018: ecco gli hairlook più belli selezionati per voi dai lookbook dei Saloni più famosi.

Per la primavera estate la frangia torna a fare tendenza in tutte le sue glamourous varianti.

Troviamo infatti insieme alla frangia classica anche quella a tendina, la frangia lunga e la variante laterale. Non mancano poi la frangia corta, per le più audaci, e quelle ricce e mosse per capelli wavy e curly.

Trovate il look che fa per voi con le proposte firmate Jean Louis David, Wella, Cotril, Aldo Coppola e molti altri ancora.

Frangia classica

Classica ma non banale, la frangia punta i riflettori sullo sguardo e incornicia il volto.

Proposta dai Saloni in variante piena o scalata, è ideale sui tagli lunghi come su quelli corti, per un tocco glam di grande tendenza.

Capelli con frangia classica, i look più belli dai Saloni per la PE 2018 Cotril La frangia si rincoferma uno dei must have di stagione, sia sulle capigliature ricce che su quelle lisce.

Davines Bob geometrico con frangia lunga, tagliata pari.

Intermede Altri due hairlook con frangia, il primo liscio, il secondo mosso.



Fabio Salsa Taglio corto con frangia leggermente movimentata.

Framesi Frangia lunga, pettinata lateralmente.

Goldwell Frangia scalata con giochi di colore a contrasto.



Goldwell Frangia lunga con nuance di colore a contrasto.

Goldwell Frangia scalata per il taglio di capelli corto.

Toni & Guy Taglio medio in biondo platino con frangia piena.



Wella Frangia classica su capelli in tinta rosso fuoco.

Wella Frangia color rosa confetto su chioma scalata nella parte frontale.

Wella Bob mosso con frangia scalata.



Wella Capelli lunghi in tinta arcobaleno con frangia.

Wella Frangia pari per il taglio lungo e liscio.

Z.One Concept Taglio di capelli corto con frangia multicolore.



Z.One Concept Capelli corti con frangia pari in sfumature viola e mauve.

Compagnia della Bellezza Capelli corti con frangia lunga.

Frangia lunga

Revival anni '60 e '70 per la frangia lunga, che torna a farci battere il cuore su hairlook edgy, meglio se corti e medi.

Provatela per trasfromare il vostro look capelli e divertitevi ad acconciarla ogni volta in maniera diversa.

Capelli con frangia lunga, i look più belli dai Saloni per la PE 2018 Wella Bob extra glam con frangia lunga.

Wella Frangia lunga su taglio corto e voluminoso.

Wella Frangia-ciuffo dal look lungo.



Wella Maxi frangia per l'hairlook in stile anni '60.

Z.One concept Hairlook in stile anni '70 con lunga frangia.

Aveda Frangia lunga su chioma viola.



Framesi Taglio in biondo rame corredato da maxi frangia.

Franck Provost Short-cut in biondo miele enfatizzato dalla frangia piena.

Jean Paul Minè Doppia frangia in formato maxi e tinta cool.



Jean Paul Minè Altri due look capelli corti in biondo ice e biondo caldo con frangia lunga.

Saint Algue Mini bob con frangia lunga.

Schwarzkopf Professional Caschetto mosso con frangia lunga in nuance pop.



Toni & Guy Taglio medio con frangia lunga e piena.

Frangia corta

Ideale per i visi molto regolari e minuti, la frangia corta regala un'allure "irreale" al volto.

Da scegliere se si desidera stravolgere il proprio beauty look con un taglio fuori dagli schemi.

Capelli con frangia corta, i look più belli dai Saloni per la PE 2018 Z.One Concept Taglio scalato con frangia corta.

Framesi Faux fringe dal look corto.

Framesi Mini frangia su taglio cortissimo in biondo ghiaccio.



Cotril Frangia corta in nuance a contrasto.

Goldwell Mini frangia scalata multicolore.

Goldwell Frangia corta su taglio scalato.



Schwarzkopf Professional Micro frangia a tendina per il taglio dal look punk.

Schwarzkopf Professional Taglio lungo con frangia corta e pari a contrasto.

Toni & Guy Taglio corto con frangia scalata.



Frangia laterale

Molti hairstylist propongono oggi frange pettinate lateralmente, per un tocco wavy perfetto per rendere più frizzante il look.

Per un effetto statement optate per le varianti super colorate.

Capelli con frangia laterale, i look più belli dai Saloni per la PE 2018 Framesi Frangia lunga per lo short-cut in nuance lavanda.

Framesi Frangia lunga e voluminosa portata di lato.

Go Coppola by Mario Situra Hairlook mosso con frangia laterale.



Jean Louis David Frangia laterale dal look mosso per il taglio medio.

Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Frangia laterale per il taglio corto e scuro.

Coiff & Co Maxi frangia laterale per il taglio corto dal colore sfumato.



Coiff & Co Frangia laterale anche per il taglio midi dal look mosso.

Compagnia della Bellezza Taglio scalato con maxi frangia laterale.

Compagnia della Bellezza Taglio corto e sfilato con frangia laterale.



Fabio Salsa Chioma voluminosa con frangia-ciuffo laterale.

Frangia a tendina

La frangia a tendina è ormai un evergreen. Si apre sulla fronte e dona un'aria innocente o cool a seconda del look.

Dalla doppia anima anche in fatto di styling, è estremamente versatile, perché in base ai propri gusti può essere una frangia o un ciuffo.

Capelli con frangia a tendina, i look più belli dai Saloni per la PE 2018 Jean Louis David La frangia a tendina completa il taglio midi dallo styling liscio.

Schwarzkopf Professional Frangia sfilata, aperta al centro.

Wella Taglio scalato con frangia lunga a tendina.



Wella Un'altra frangia lunga a tendina per il taglio in stile anni '70.

Compagnia della Bellezza Taglio medio scalato completato dalla frangia a tendina.

Frangia riccia e mossa

Anche i capelli mossi e ricci possono sfoggiare la frangia, un'idea perfetta per alleggerire il look e creare effetti inediti.

Proposta dai Saloni su chiome lunghe, medie e corte, è un nuovo must have d'ispirazione anni '80 e '90 ricco di carattere.

Capelli con frangia riccia e mossa, i look più belli dai Saloni per la PE 2018 Jean Louis David Taglio curly ben definito corredato da frangia.

Schwarzkopf Professional Hairlook riccio e voluminoso con frangia-velo.

Schwarzkopf Professional Styling cotonato fuori dagli schemi con frangia.



Toni & Guy Hair look afro-style con frangia.

Wella Mini bob mosso con frangia lunga.

Wella Taglio lungo e mosso con frangia per un look messy-chic.



Wella Bob mosso wet-look, naturalmente con frangia.

Wella Bob bouncy con frangia.

Aveda Hairlook riccio con frangia, classy & cool



Framesi Taglio corto e mosso effetto bagnato, con frangia lunga.

