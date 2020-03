Bob sì ma corto (perché è comodo e cool): ecco i tagli ai quali ispirarsi

Volete darci un taglio, ma senza esagerare. Se, insomma, siete indecise tra un caschetto e un pixie, tanto vale sperimentare una soluzione "a metà strada": il bob corto. Che ha più di un vantaggio: resiste alle mode e alle stagioni, si adatta facilmente ed è facile da gestire. L'importante, nella scelta del taglio, è creare armonia, come sottolinea Salvatore Monteleone di Salone Sant’Agnese.

«Quando si tagliano i capelli e si sceglie un caschetto corto - afferma l'hair stylist - la cornice del viso e il volto stesso diventano ovviamente molto più “visibili”, andando anche a sottolineare eventuali piccoli difetti. Bisogna quindi tenere conto delle dimensioni della testa, delle spalle e dei fianchi».

Se hai i capelli fini, il bob corto riesce a valorizzarli al meglio perché lavora sui volumi. E se volete un look grintoso, «potete certamente optare per un hair style spettinato e sbarazzino».

Volete dare un tocco di colore al vostro short bob? «Per scegliere la tonalità giusta - afferma Monteleone - considerate principalmente il fototipo. Il colore dell’incarnato darà una direzione sul riflesso (caldo o freddo) e sull'altezza di tono (chiaro o scuro) che più vi dona».

Per i look più sobri, la regola è morbidezza e tono su tono.

Le più audaci, invece, «possono giocare con colori compatti spezzati da qualche ciocca di un colore più sgargiante per accentuare con pochi dettagli le linee di taglio».

Ma, in generale, «per i capelli molto corti è preferibile scegliere tonalità simili tra loro in modo da creare movimento».

In ogni caso, tutte le tecniche colore che si fanno sui capelli lunghi – come balayage e shatush – possono essere riproposte anche sui capelli corti: fatevi consigliare da un bravo colorista per scegliere l’opzione di volta in volta più adatta.

Il beauty tip: non volete giocare con le tonalità? Lavorate sullo styling. Per dare un tocco glam al look, utilizzate un gel modellando il capello con un finish wet: è la tendenza capelli del 2020!

Credit ph: Mondadoriphoto