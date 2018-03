Il pixie cut per la primavera 2018 diventa texturizzato: scoprite come replicare questo taglio super glam

Volete creare un finish diverso per il vostro pixie cut? La soluzione è lavorare sulla texture per dare "movimento" all'hair cut. Semplici da realizzare, i tagli corti pixie testurizzati regalano un appeal unico al vostro look. Il punto di forza è anche la loro versatilità perché si adattano a ogni situazione.

Curiose di provare questo hair style? Guardate la selezione che abbiamo fatto per voi con i consigli dell'esperto.





Il pixie che punta sul ciuffo

L'idea è dare volume e movimento alla parte anteriore della chioma. Per dare un twist insolito «è necessario prima di tutto un taglio a scalatura multipla delle punte - dice Salvo Filetti di Compagnia della Bellezza - che doni ai capelli la leggerezza di una piuma e, allo stesso tempo, la possibilità di plasmarlo in tutte le direzioni».





A tutto volume

Il segreto per un pixie cut ricco di volume è lavorare le chiome con uno spray texturizzante «che possa inspessire le lunghezze e direzionare i capelli trasformandoli in una tessitura corposa».



Pixie cut asimmetrico

Per dare ancora più corpo alle chiome il segreto è asciugare i capelli con il phon a temperatura media e non al massimo della ventilazione esercitando, con i polpastrelli, dei movimenti circolari sulle radici.





Il pixie cut con un tocco di colore

Per rendere ancora più glam il taglio, aggiungete delle pennellate di colore, magari in una tonalità più chiara nella parte anteriore, lungo il ciuffo o la frangia.





Il pixie cut texturizzato sulle punte

Asciugate le punte con movimenti leggeri, a torchon su se stesse e multidirezionali: il risultato, assicura l'hair stylist, sarà fresco e fascinosamente ruvido.

Il pixie cut liscio (ma non troppo)

Per lavorare sulla texture, potete anche servirvi di una piastra. Passatela disegnando una "S" sulle chiome separate in piccioli ciuffi.

Un tocco di gel per fissare il pixie cut

Il twist è realizzare texture diverse. Per esempio, potete applicare un gel fissante nella parte posteriore per dare un effetto ancora più "catchy".

Il pixie cut con il finishing wax

«Uno spray o una cera - conclude Filetti - donerà l’ultimo tocco a ciocche semilucide e regolamenterà quella voluta imperfezione secondo i vostri desideri».



Un pixie cut davvero originale

Volete amplificare il volume creando ciocche ancora più ribelli? Mescolate gel e cera per un avere un fissaggio extra strong.

Rasato ai lati

l trend di questa primavera per lei (e per lui) è chiaro: per chi ama il pixie cut, il must è la rasatura ai lati.