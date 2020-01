Ecco i nuovi capelli a caschetto 2020, un mix di acconciature con o senza frangia. Il taglio medio per eccellenza nei migliori look visti in passerella

Amanti dei tagli di capelli medi, gioite. I capelli a caschetto 2020 trionfano la tra le tendenze hair viste in passerella.

Prevalentemente mosso e vaporoso, il caschetto del nuovo decennio si lascia alle spalle gli styling rigorosi e punta a uno stile personale e ricercato. Proposto in variante mid-lenght, è cool sia con la frangia che senza.

Ecco le acconciature più belle da copiare in fatto di capelli a caschetto 2020.

Easy volume

Un caschetto dal look casual e rilassato, lievemente voluminoso. Ottimo per incorniciare il viso.

60's Look

Mood anni '60 per il caschetto corposo con maxi frangia

Semi tendina

La frangia a tendina quest'anno si porta anche lateralmente sul caschetto liscio e shiny.

The Beatles

Un'acconciatura in stile Bleates in biondo vaniglia super luminoso.

Classic

Il classico taglio a caschetto, corto e con frangia statement.

Simplicity

Un taglio a caschetto fresco e semplice, con fronte scoperta.

Straight on

Riga in mezzo e capelli lisci effetto sleek.

Wavy

Il bob mosso è sempre di tendenza. In questa proposta ha la frangia piena.

Lighty

Una chioma leggera e vaporosa per il bob con scriminatura centrale.

Glossy

Il caschetto in versione super liscia e lucida, con riga laterale "bassa".

Frangia a tendina

La frangia a tendina, lieve e cool sul bob lievemente mosso e texturizzato con frangia lunga.

Credits Ph.: Mondadori Photo