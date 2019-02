Più fragili, i capelli fini hanno bisogno di maggiori attenzioni soprattutto in inverno, quando il meteo non è sempre dalla nostra parte. Per farlo, basta scegliere i prodotti giusti per una chioma perfetta

Umidità, freddo, pioggia, vento ma anche cappelli possono mettere a dura prova i capelli fini. L’umidità infatti gioca brutti scherzi in modo particolare per questa tipologia di chioma che di natura è già più fragile. Occorre quindi una routine adatta da seguire soprattutto quando il meteo non è dalla nostra parte.



Caratteristiche e come si comportano in inverno



Ma perché il capello sottile ha maggiori difficoltà? Prima di tutto il problema è dovuto proprio alla sua sottigliezza: il diametro è infatti di 0,04 millimetri contro la media di 0,05/0,07 millimetri di quelli normali.



Lo scarso spessore rende quindi lo stelo più delicato e fragile, con l’aggravante che in certe situazioni, come umidità e pioggia oppure con i prodotti sbagliati, la situazione peggiora.



Se a questo si aggiungono anche problemi alla cuticola, cioè lo strato più esterno, allora il capello perderà la sua impermeabilità facendo penetrare l’umidità e quindi causando l’effetto crespo.

In inverno poi con i cappelli, a causa dell’attrito tessuto chioma, oppure durante le giornate ventose l’effetto elettrico è dietro l’angolo; questo infatti è causato sia al benessere del capello, quando sono disidratati tendono a “svolazzare via”, ma anche dalla scarsa umidità nell’aria che, essendo secca, crea una carica elettrostatica che rende i capelli elettrici. Un fenomeno che colpisce soprattutto le chiome fini e ricce.

Gli immancabili nella propria routine



Come fare quindi per evitare questi problemi? La routine adatta prevede tanta idratazione per il capello che, fondamentalmente, dev’essere morbido al tatto. Scegliere prodotti specifici perché contengono ingredienti che mantengono il livello di idratazione elevato; aggiungere anche il balsamo che, soprattutto durante l’inverno, si può usare un po’ più abbondantemente così da mantenere nutrita la cute e lo stelo.



Optare poi per prodotti, generalmente in spray, che evitano l’effetto crespo e proteggono dai fattori esterni.



Infine, due consigli pratici: non lavare troppo spesso i capelli perché, rimuovendo troppo sebo, tendono all’opacità e alla carica elettrica oltre a evitare l’utilizzo di spazzole e pettini in plastica.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash