Aria di primavera e anche la chioma ha bisogno di nuova vita: oltre a tagli e colore, a volte bastano solo pochi prodotti che detergono e illuminano il capello. Per una testa nuova senza troppi sforzi

Primavera, tempo di cambiamento, di aria nuova. E di un nuovo look, partendo dai capelli. Chi li vuole più lunghi, chi più corti, chi vuole cambiare colore oppure semplicemente ravvivarlo.



A volte basta poco come incrementare la propria routine con una detersione più profonda della cute grazie a scrub specifici e oli che illuminano la chioma messa a dura prova in inverno.



Grazia.it vi suggerisce i prodotti giusti per una chioma perfetta, oltre a tagli e colori di tendenza per cambiamenti più importanti.

Scrub&Co, una nuova routine

Anche i capelli hanno subito lo stress dell’inverno, inquinamento e basse temperature tra le altre, per questo in primavera è meglio pulire a fondo la cute e il fusto della chioma. Accanto a shampoo e conditioner, si aggiungono nuovi step.



Tra questi c’è lo scrub, che ha la stessa funzione di quello per il viso ma è specifico per lo scalpo; la texture è sempre granulare e si applica sul capello bagnato prima dello shampoo. Dopo il risciacquo, si procede con la detersione normale.



Da non sottovalutare anche alcuni tipi di spazzole che, grazie a particolari denti, aiutano a esfoliare ed eliminare le impurità dalla cute stessa oppure la massaggiano e rinforzano i bulbi piliferi. Si procede poi con la tradizionale detersione che prevede anche una maschera purificante.

Tagli, i trend primavera 2019



Voglia di darci un taglio? Parola d’ordine dei trend di stagione è naturalezza. Se avete i capelli lunghi, o pensati di farli crescere, basterà scalarli leggermente così da dar movimento e volume; i capelli ricci si riapproprieranno della frangia, dimenticata dagli anni ’80 e finora sconsigliata a torto a questa tipologia di chioma.



Bob e long bob restano invece saldi e tra i tagli più richiesti per la loro praticità.



Un vero cambio? La frangia, soprattutto se puntate sulle baby bang, quelle corte da metà fronte in su.

Colore, le nuance primavera 2019



Castano forever: questo è l’anno infatti di tutte le sue sfumature, dall’intenso cioccolato fondente al caramello. Senza contare poi un caldo rosso scuro simile ai vini più pregiati, lo zenzero e la cannella e i riflessi miele. Insomma, le nuance prendono spunto dalla cucina.



Volete osare? Celeste, blu, rosa e verde per non passare inosservate.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Mondadori Photo