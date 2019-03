La tendenza vuole i capelli color caffè illuminati di riflessi caldi e color nocciola, ispirandosi alla bevanda più trendy e golosa

La tonalità di capelli castani più profonda e intensa, il color caffè, si rinnova e si riscalda di riflessi più chiari tono su tono, dal cioccolato al nocciola fino al caramello dando vita ai mocha hair, per dare un look più luminoso e caldo alla capigliatura, ma senza creare schiariture troppo contrastanti.

L'ispirazione? Arriva direttamente dai menu delle caffetterie più cool d'oltreoceano, così i capelli in versione Starbucks riescono a dare quel tocco in più al look giocando con i riflessi gourmand da miscelare in più tonalità.

Vorreste dare nuova vita ai vostri capelli castani provando i mocha hair? Abbiamo selezionato le migliori ispirazioni da Instagram.

Mocha balayage



La tecnica di colorazione per realizzare i mocha hair è il balayage che permette un risultato molto più naturale e personalizzabile rispetto alle altre. Più l'effetto sarà sfumato e più il risultato sarà bello.



Cocoa mocha



Una versione fredda dei mocha hair, con sfumature color cacao e beige su una base castano scura color caffè.



Chocolate caramel



Il bello del color mocha è che - esattamente come per la bevanda - le possibilità di personalizzazione sono infinite. Se amate i capelli castani non troppo scuri provate questo color nocciola, dalle sfumature cioccolato e caramello.



Caramel balayage



Il balayage color caramello è la soluzione perfetta se partite da una base castano medio. Giocate con i colpi di luce per scolpire la capigliatura e renderla più corposa e luminosa.



Dark chocolate



Per tutte le amanti dei castani intensi, ecco una chioma color caffè nero che va a sfumare verso una tonalità color cioccolato verso le punte.



Milk chocolate



Per chi preferisce le tonalità più calde e brillanti, ecco dei mocha hair con sfumature che vanno dal cioccolato al latte al caramello salato.



Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa