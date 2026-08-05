I capelli in estate richiedono la stessa cura della pelle perché i raggi UV hanno conseguenze sia sul fusto sia sul cuoio capelluto. Ecco come fare con i migliori prodotti protettivi e idratanti

Sole, vento, salsedine e cloro: durante l’estate i capelli sono messi a dura prova da numerosi fattori esterni che possono renderli secchi, spenti e più fragili, favorendone anche la caduta. La tentazione di tagliarli può essere forte, ma prima di scegliere soluzioni drastiche è possibile intervenire con qualche accorgimento mirato. Preparare i capelli in anticipo aiuta infatti a proteggerli meglio dalle aggressioni tipiche della stagione estiva. Con le giuste attenzioni e alcune semplici regole, sarà più facile mantenerli sani, forti e luminosi per tutta l’estate.

Stop alle colorazioni e occhio al taglio

Cerchiamo di non stressare troppo le lunghezze. Meglio dire no a trattamenti schiarenti, colorazioni e permanenti perché possono indebolire il capello e renderlo più esposto. Rimandiamo al rientro dalle ferie la tinta che vogliamo tanto fare. Anche un nuovo hair cut può facilitare il lavoro. Meglio optare per un taglio capelli facile da gestire e che non richieda l'uso dello styler. Inutile dire che bob e pixie cut partono avvantaggiati: li potete lavorare con un leggero olio per capelli e poi lasciare che si asciughino in modo naturale. Ma se non volete rinunciare ai capelli lunghi, armatevi di shampoo, conditioner e maschere da usare tutti i giorni e optate per acconciature che lascino le lunghezze morbide.

Come proteggere i capelli in estate

La prima regola è proteggerli dal sole diretto utilizzando cappelli o foulard, preferibilmente in tessuti leggeri o in paglia, che permettono alla cute di respirare senza rinunciare alla protezione dai raggi UV. Un altro gesto fondamentale è applicare sempre un olio o un latte protettivo prima di esporsi al sole o di fare il bagno. Per ottenere un effetto efficace, è importante distribuire il prodotto in modo uniforme sui capelli, sia umidi sia asciutti, aiutandosi magari con un pettine, e riapplicarlo durante la giornata. Dopo ogni bagno al mare o in piscina, poi, è bene risciacquare subito i capelli con acqua dolce. Questo semplice gesto aiuta a eliminare residui di sale e cloro, responsabili di secchezza e disidratazione. Una volta terminata la doccia, si può applicare nuovamente l’olio protettivo per mantenere i capelli morbidi e nutriti. Infine, proprio come accade per la pelle, anche i capelli hanno bisogno di un trattamento doposole. Shampoo specifici, spray riparatori, maschere nutrienti e impacchi idratanti sono ottimi alleati per restituire morbidezza, elasticità e vitalità alla chioma dopo una giornata trascorsa al sole.

I migliori prodotti per proteggere i capelli in estate

Ecco, infine, una selezione dei prodotti da usare durante l'esposizione per proteggere al meglio i capelli.

Spray leggero specifico per il cuoio capelluto e l’attaccatura dei capelli. è facile da applicare durante la giornata. Protegge senza ungere né lasciare residui. La formula, con pantenolo e vitamina E, aiuta a mantenere i capelli morbidi e pettinabili.

Protegge i capelli da raggi UV, salsedine e cloro durante tutta l'esposizione mantiene i capelli morbidi e protetti senza ungere.

Un olio multiuso ideale per l’estate, formulato con preziosi oli protettivi e filtri UV per difendere i capelli da sole, cloro e salsedine. Ammorbidisce in profondità, protegge la cheratina e dona morbidezza e disciplina quotidiana a tutti i tipi di capelli.

Formulato con una combinazione di filtri organici, offre un’elevata protezione dai raggi UVA e UVB mentre l’estratto di Fucus Vesiculosus, un’alga rossa, regala un’azione antiossidante.

Contiene Color Protective System, un complesso di filtri solari che protegge il capello da viraggi di colore, inaridimento e opacità, Estratti vegetali di Olio di Jojoba ad azione idratante ed Estratto d’Uva noto per la sua azione antiossidante.

Con oltre il 97% di ingredienti di origine naturale, ripristina l’idratazione dei capelli e li difende dall’azione dannosa di raggi UV, cloro e salsedine. Arricchito con Estratto di Papaya, Burro di Karitè e Proteine della Mandorla, nutre, districa e rivitalizza donando corpo, lucentezza e forza senza appesantire.

Contiene un Filtro UV, che svolge un’azione protettiva dagli agenti esterni facendo risplendere i capelli, e Olio di Monoi, dalle proprietà rinforzanti, che aiuta a combattere l’effetto crespo.

Questo trattamento associa il Tamanu BIO e il Monoï di Tahiti offrendo alla chioma una protezione naturale da sole, sabbia, salsedine e cloro per prendersi cura dei capelli prima, durante e dopo l'esposizione solare. Facile da applicare, grazie al formato in spray, facilita il districamento, rendendo i capelli nutriti, morbidi, lucenti e profumati.

Grazie a un mix di oli nutrienti e ingredienti come l’Arginina, Betaina e Pantenolo è in grado di proteggere a lungo i capelli e la cute dai raggi UVA e UVB, contrastandone la disidratazione e conferendo una profonda idratazione e luminosità. Lo spray crea un sottile velo protettivo senza ungere e la sua formula è Sea-Friendly. La sua profumazione è piacevole ed esotica, con note di cocco e vaniglia che ritroviamo in tutta la linea dei solari Suntech.

La lacca per capelli non aerosol si distribuisce impalpabile, si asciuga rapidamente e tiene in forma perfettamente qualsiasi styling. I filtri UVA e UVB idrorepellenti proteggono il delicato strato cheratinico del capello; un fattore trattante integrato dona ulteriore protezione e brillante lucentezza.

Olio spray impalpabile, con lychee sun protection, mantiene l’idratazione ottimale a lungo e protegge i capelli dai raggi UVA e UVB senza appesantirli. Crea un film invisibile che preserva la struttura della bra capillare dall’esposizione al sole ed altri agenti esterni inaridenti. Infine, grazie alle sue perle dorate illumina i capelli e dona loro splendore e lucentezza.

Olio solare protettivo per capelli esposti alle aggressioni dei raggi solari, è arricchito con olio di argan che rende i capelli morbidi e setosi, prevenendo nodi e doppie punte.

I prodotti ideali per coccolare i capelli dopo l'esposizione

Maschera per capelli nutriente e districante, è ideale dopo ogni shampoo per contrastare i danni causati dal sole, dalla salsedine, dal vento, dal cloro.

Conferisce ai capelli luminosità, morbidezza e nutrimento.

Il primo è uno shhampoo dal pH delicato per corpo e capelli che deterge delicatamente da cloro, salsedine e sabbia, e grazie all’estratto di cactus da fermentazione biotecnologica lascia una sensazione di purezza e idratazione rivitalizzante. Il Leave-in è, invece, un latte spray senza risciacquo per tutti i tipi di capelli. Li prepara, idrata, districa e protegge prima, durante e dopo l’esposizione al sole senza appesantirli, aiutando a preservarli dall’azione aggressiva di sole, vento, salsedine o cloro.

È un prodotto leave-in che non appesantisce. Sviluppato per contrastare l'effetto crespo e la secchezza dei capelli, rendendoli più disciplinati e luminosi, ha un' azione polivalente. Fornisce, infatti, idratazione, controllo e protezione allo stesso tempo grazie alla miscela di nutrienti Pro-V infusa con vitamina E che non solo aumenta la luminosità e la morbidezza dei capelli, ma fornisce anche una protezione antiossidante contro danni futuri. Inoltre, la presenza dell'Olio di Argan contribuisce a un effetto nutriente ancora più intenso che rende le ciocche lisce e lucenti dopo ogni applicazione.

Questi due prodotti nutrono e idratano i capelli grazie ai principi attivi Glicerina, Idrolizzato di Seta, Quinoa, Olio di Argan, Pantenolo, Vitamina E, Setakol.



Questo trattamento doposole reidrata e nutrire in profondità i capelli esposti al sole, al vento, alla salsedine e al cloro. Gli estratti marini di alga bruna restituiscono oligoelementi e vitamine, prevenendo l’invecchiamento della fibra.

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